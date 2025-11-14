14 de noviembre de 2025 - 07:49

Elevan nivel de alerta por tormentas con granizo: las nuevas zonas alcanzadas y a qué hora

El pronóstico del tiempo anticipa un viernes pasado por agua en varios sectores de Mendoza.

Alerta naranja por tormentas con granizo en Mendoza

Alerta por tormentas en Mendoza (14/11/25)

Redacción Sociedad

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

Nueva alerta por tormentas con granizo: las zonas afectadas y a qué hora

Zonda y tormentas: renuevan las advertencias en Mendoza por más días

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 16°C, la máxima alcanzará los 31°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de alerta por tormentas.

Alerta nivel naranja

Afecta a Junín, Rivadavia, valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato; General Alvear y zona baja de General Alvear. Se estiman tormentas en horas de la tarde.

"El área será afectada por tormentas aisladas fuertes a severas. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma localizada".

Alerta nivel amarilla

Alcanza a Capital, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz; precordillera de Las Heras y Luján; zona baja de Malargüe. Será desde la tarde-noche.

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en Mendoza

Contingencias Climáticas señala para mañana: "Nubosidad variable con tormentas aisladas, leve ascenso de la temperatura, Zonda en precordillera y Malargüe. Vientos algo fuertes del sector sur en la tarde. Posibilidad de tormentas con granizo. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío".

La mínima será de 16°C, mientras que la máxima rondará los 32°C.

En cuanto al domingo, se espera "parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias aisladas. Nevadas en cordillera". La máxima bajará a los 25°C.

