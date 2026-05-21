Histórica investigación en San Juan intentará determinar si la Difunta Correa realmente existió: siguen el rastro de un hijo

A más de un siglo de su muerte y convertida en una de las expresiones de fe popular más importantes del país, Difunta Correa quedó ahora bajo una investigación histórica inédita que busca determinar, con respaldo documental, si realmente existió .

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El trabajo es impulsado de manera conjunta por el Arzobispado de San Juan y el Instituto de Historia Regional Argentina “Héctor Arias” , perteneciente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, destaca una nota publicada en El Diario de Cuyo .

La investigación, denominada “Proyecto de Localización Documental referido a la Difunta Correa” , se desarrollará durante tres años y tiene como objetivo reunir pruebas históricas y registros que permitan confirmar la existencia de Deolinda Correa , figura central de una devoción que convoca cada año a miles de fieles de todo el país.

El equipo está coordinado por Carlos Moreno, José Juan García y Fredi Varas, quienes trabajan junto a docentes, investigadores y estudiantes universitarios en la revisión de archivos parroquiales, libros de bautismo y registros matrimoniales de distintas localidades sanjuaninas como La Merced, Catedral, Angaco, San Martín, Jáchal y Albardón.

Además, cuentan con el apoyo de la organización FamilySearch, que facilitó acceso a plataformas digitalizadas para profundizar el rastreo documental.

“Queremos ir más allá de la tradición oral y darle un soporte científico a lo ya investigado y a los relatos existentes”, explicó a El Diario de Cuyo el presbítero José Juan García, integrante del equipo y especialista en Teología, Filosofía e Historia.

Entre los primeros hallazgos bajo análisis aparece un dato vinculado al supuesto hijo de Deolinda Correa. Según detallaron, en ejemplares del diario El Zonda de 1865 fueron encontrados avisos publicados por un hombre llamado Baudilio Bustos Correa, quien residía cerca de Plaza 25 de Mayo antes de mudarse a Córdoba. Los investigadores intentan determinar si efectivamente se trata del hijo de la figura popular.

Ilustración de la Difunta Correa Ilustración de la Difunta Correa Web

Desde el equipo aclararon que, aun si no logran encontrar documentos concluyentes, eso no implicaría negar la existencia de la Difunta Correa.

“Si no encontramos documentación fehaciente, solamente podremos decir que no hallamos pruebas, no que Deolinda Correa no existió”, sostuvo García.

La figura de la Difunta Correa es una de las expresiones religiosas populares más arraigadas de Argentina. La tradición cuenta que Deolinda murió en el desierto sanjuanino mientras seguía a su esposo y que, al ser encontrada, su bebé sobrevivía alimentándose de su pecho. Desde entonces, el santuario ubicado en Vallecito se convirtió en un lugar de peregrinación permanente.