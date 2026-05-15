El Ministro de Justicia dijo que "en breve" definirá un nombre para el Juzgado Federal N°1 y suena un mendocino

En una charla exclusiva con Diario de Cuyo, Juan Bautista Mahiques analizó la terna pendiente para San Juan, defendió la celeridad en el envío de pliegos al Senado y anunció nuevas herramientas tecnológicas para combatir el crimen organizado.

En el marco de la asamblea anual de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas (JUFEJUS), el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, visitó la provincia de San Juan para reunirse con más de 50 magistrados de todo el país. Durante su estancia, el funcionario mantuvo un diálogo en exclusiva con Diario de Cuyo en el que abordó la situación del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral, una posición estratégica que permanece vacante.

Sobre este punto, Mahiques aseguró que la definición se producirá “en breve”. Si bien evitó confirmar los rumores que señalan al mendocino Gonzalo Gassull como el favorito del Ejecutivo, reconoció conocer a uno de los postulantes de la terna, aunque aclaró que no mantiene un vínculo de amistad con ninguno. Además de Gassull, la terna incluye a la sanjuanina Gema Guillén, quien continúa en carrera, mientras que el también sanjuanino Ezequiel Recio habría quedado descartado según fuentes oficiales. El ministro será el encargado de elevar la recomendación final al presidente Javier Milei antes de remitir el pliego al Senado.

Justicia ágil y cobertura de vacantes Uno de los pilares de la gestión, según explicó el ministro, es la aceleración en la cobertura de cargos judiciales para garantizar un sistema más eficiente. Al asumir la cartera, se encontraron más de 300 pliegos pendientes; en poco más de dos meses de gestión, el Gobierno ya ha avanzado con 153 nominaciones que han sido enviadas o están próximas a ingresar al Poder Legislativo.

Mahiques enfatizó que una justicia “transparente, independiente y ágil” requiere necesariamente de la designación de jueces y fiscales para dar respuestas efectivas a la demanda social. En ese sentido, celebró la convocatoria récord en la JUFEJUS y la oportunidad de recomponer el vínculo institucional entre la Nación y las justicias provinciales.

Innovación y federalismo La visita también sirvió para anunciar progresos en el “Bus Federal de Justicia”, una iniciativa tecnológica diseñada para facilitar el intercambio de información entre diferentes jurisdicciones. Mahiques advirtió que la coordinación es vital para enfrentar a organizaciones criminales que no reconocen fronteras territoriales. "Si hay barreras o fronteras, el delito eso no lo ve y van a estar siempre un paso adelante nuestro", señaló.