16 de noviembre de 2025 - 08:56

Domingo agradable en Mendoza pero mañana llegará el primer golpe de calor: así estará el tiempo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

El pronóstico del tiempo en Mendoza.

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza tendrá un domingo agradable, con algo de nubosidad y a la espera de un fuerte ascenso de temperaturas. Aunque hoy se prevén 25°C, para este lunes confirman que la máxima rondará los 33°C, marcando el inicio de varios días calurosos. A continuación, el pronóstico del tiempo para hoy.

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con descenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 25°C y una mínima de 17°C, acompañado de vientos moderados del sector sur. También rige alerta amarilla por vientos en la zona Este. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 17 de noviembre se espera nubosidad con un marcado ascenso de la temperatura. Será una jornada tranquila, donde se espera una máxima de 33°C y una mínima de 13°C. En Cordillera el cielo estará cubierto. El martes volverá a subir la temperatura y será un día súper caluroso.

