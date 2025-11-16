De crear el "manso momento" a meterse en los lugares más misteriosos: quién es el influencer sensación

En marzo de 2017 , mucho antes de la campaña "Manso destino" que promociona a Mendoza , un video viral dejó en evidencia que pocas expresiones son tan mendocinas como el "manso". Un video de pocos segundos en el que se veía a una mujer prácticamente desnuda bailando junto a un joven mientras lo embadurnaba de chocolate se viralizó . Lo mismo ocurrió con un audio que, posteriormente, envió ese joven y donde describía todo el episodio como un "manso momento" .

Quizás no haya sido el primer viral de Mendoza, pero sí uno de los que mayor repercusión tuvo . Ocho años después de ese episodio -que derivó en el cierre de los boliches de calle San Martín Sur-, el exdueño del bar que fue escenario de esta secuencia sigue dando que hablar.

"Por lo general voy a uno de estos lugares y filmo en la puerta preguntando a la gente si quieren ver cómo está por dentro . Después, en otro video, muestro como está", describe Lichi a Los Andes . Y confiesa que, al principio, subía los primeros videos sin haber entrado ni filmado todavía en su interior.

El alcance que tuvieron sus primeros contenidos audiovisuales no solo le abrió las puertas a sitios históricos a los que soñaba entrar, sino -además- le permitió ser invitado a otros tantos.

"Empecé subiendo videos sobre alojamientos que tenemos con mi hermano, y por eso en Instagram y en TikTok soy @turismolichi", describe Carrasco, quien tiene más de 80.000 seguidores en ambas redes y ya ha generado más de 150 contenidos.

El "Manso Momento" que cambió todo

Con 17 años, Lichi Carrasco ya dejaba en claro que la quietud no era parte de su estilo de vida. Un año antes había comenzado a trabajar como telefonista en una conocida FM de Godoy Cruz, mientras que a los 17 era "públicas" (o tarjetero) de distintos boliches. ¡Hasta llegó a tener una barra propia en el recordado boliche Omero, en El Challao!

"Siempre me gustó el tema de bares y boliches, hasta que en un momento me di cuenta de que quería llevar gente a un lugar propio. Así fue como en 2010 pasé por un local que estaba en alquiler en la calle San Martín Sur y me dije a mí mismo: 'acá va a estar mi bar'", rememora Carrasco.

Ese día nació el recordado bar "Pop 'n Roll", mismo escenario donde siete años después transcurriría la secuencia que culminaría con el "manso momento".

A 5 años del nacimiento del "¡Manso momento!", el audio que dio vida al viral mendocino por excelencia.

Al comienzo, "El Pop" era un bar tranquilo, que apuntaba a ser un lugar para hacer la previa. Pero con el tiempo fue tomando mayor protagonismo hasta ser un lugar para toda la noche e, incluso, punto de encuentro para "after".

Este crecimiento vino acompañado por la decisión de los hermanos Carrasco de traer a figuras mediáticas y de los protagonistas del ciclo televisivo "Bailando por un Sueño". También fue el escenario de distintas bandas, entre las que pasaron "Los Auténticos Decadentes", "Karamelo Santo" y "Felipe Staiti".

"Un domingo, cerca de las 2:30, frenó un Mercedes Benz y de adentro se asomó el Ogro Fabbiani. Nos preguntó si estábamos abiertos y se quedó a tomar algo. Desde ese día, parece que encontró su lugar en el mundo y venía seguido, y traía a otros jugadores", rememora Lichi. Ya era 2011 y el Pop 'N Roll vivía sus años dorados.

Un antes y un después

En marzo de 2017, un grupo de amantes de las motos eligió Mendoza como sede de un encuentro. Y, para su fiesta de cierre, eligieron el Pop 'N Roll.

De crear el "manso momento" a meterse en los lugares más misteriosos: quién es el influencer sensación

"Me contaron que habían contratado a una bailarina que era muy famosa en Chile y me pidieron si podían hacer un show. Yo les dije que sí, y el desenlace es el que todos conocemos ya", repasa Lichi Carrasco. Porque esa noche se hizo la fiesta del chocolate, la mujer invitó a subir a un joven a quien, tras bailar sensualmente a su lado, bañó con chocolate.

"¡Mirá su hubiésemos patentado el 'Manso Momento' antes de la publicidad de Mike Amigorena o del 'Manso menú' y todo lo que es 'manso' ahora!", piensa, entre risas, Carrasco.

El influencer que se mete en los lugares a los que todos queremos volver

El escándalo después del "Manso Momento Gate" fue superlativo y derivó en que se decidieran cerrar los boliches de la zona. Pero, incluso antes de la decisión del cierre definitivo, Lichi y su hermano ya tenían en claro que la época del Pop 'N Roll había quedado atrás.

"Se nos fue la mano con ese show", reflexiona.

De crear el "manso momento" a meterse en los lugares más misteriosos: quién es el influencer sensación

En el mismo lugar, entre 2018 y 2022, los hermanos Carrasco abrieron su propio bar de cerveza artesanal ("El Rinconcito", que llegó a tener tres sucursales). Y, desde hace cuatro meses, son los responsables de la hamburguesería Burkinga, en calle Arístides Villanueva.

La era post Pop 'N Roll llevó a los hermanos a empezar a trabajar también con un proyecto de turismo y alquileres temporarios. Y así nació el usuario en las cuentas @turismolichi.

"Hace un año empecé con los videos en las redes. Los primeros fueron mostrando algunos departamentos en alquiler. Hasta que unos turistas me pidieron recomendaciones sobre dónde ir a comer ir, y empecé a hacer reseñas", repasa sobre el momento bisagra.

En febrero de este año, camino a un carrito de lomos en Potrerillos, Lichi pasó por la puerta del boliche "Al Diablo", cerrado desde hace varios años.

Sus días en este boliche de Chacras invadieron sus recuerdos, por lo que -teléfono en mano- Carrasco se bajó y filmó desde la puerta de "Al Diablo".

"Filmé desde afuera y le prometía a la gente que, si llegaba a los 1.000 Me Gusta, iba a mostrar cómo está por dentro. Lo subí a las redes, me fui y me olvidé", recuerda Carrasco.

Cuando volvió del carrito de lomos, revisó la publicación y ya tenía 7.000 reacciones. Incluso, algunos ya lo apuraban para que subiese el video del interior del boliche. Pero había un detalle: Lichi ni siquiera había entrado.

De crear el "manso momento" a meterse en los lugares más misteriosos: quién es el influencer sensación

"Volví hasta el boliche para ver qué onda, pero no había nadie. Entonces se me ocurre ver mensajes privados, y encuentro que me había escrito una mujer que cuestionaba que hubiese entrado a una propiedad privada. Le conté que no había entrado y ahí, con otro tono, me dijo que ella era la dueña y que tenía el lugar a la venta, por lo que le iba a servir que yo mostrara por dentro", cuenta Carrasco sobre aquel oportuno golpe de suerte.

Ingresaron juntos a "Al Diablo", ella contó la historia del boliche y él pudo filmar y compartir el video prometido.

"Tuvo buena respuesta de la gente y me di cuenta de que era por ahí", confiesa.

Lichi Carrasco 7

Los lugares a los que todos quieren volver

El video del emblemático boliche que brilló a la vera de la Panamericana abrió una compuerta que Lichi nunca quiso cerrar. Omero, el Cacano bar, el parque de diversiones Challaolandia, fábricas, bodegas y casonas abandonadas son algunas de las locaciones que @turismolichi ha mostrado para confirmar cómo están estos lugares actualmente.

"En el Cacano pude estar con el dueño del lugar y juntos vimos videos de Charly García tocando en el lugar. Vi las instrumentos que usaron Charly, Cerati y Fito en el lugar", resume Lichi.

Por cada uno de los lugares que Lichi Carrasco visita -y por el que sube uno de sus videos-, son decenas de mensajes de seguidores lo que le llegan. En ellos comparten sus historias en el lugar, entre las que se destacan alguna noche inolvidable, un familiar que trabajaba en ese lugar o alguna leyenda.

"Mucha gente me pregunta por fantasmas. Yo no voy a buscar fantasmas, voy a buscar la historia del lugar. Y me gusta que la gente me escriba para aportar y contar sus historias", cuenta Carrasco, quien en uno de sus últimos videos compartió el estado actual del Club Agua y Energía, en calle San Martín y donde actualmente convive una playa de estacionamiento con los restos de las canchas y la pileta.

De crear el "manso momento" a meterse en los lugares más misteriosos: quién es el influencer sensación

Carrasco aclara que siempre ingresa con autorización a los lugares que explora. Algunas veces da con ellos de forma casual, mientras que en otras ocasiones lo contactan por privado para "ofrecerle" visitarlos.

"He logrado que la gente mantenga viva su memoria, su historia. Me pasó en el restaurante Unanué, sobre la Costanera y hoy cerrado; ¡explotó ese video! O las figuras de la Banana y el Ñandú, personas que recuerdan que pasaban por ahí con gente querida que hoy no está", concluye.