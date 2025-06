El impactante aspecto actual de "Omero", "Al Diablo" y "Challaolandia", templos de diversión de Mendoza en los 90

Resulta imposible no pensar en "Omero" sin asociarlo a tragos como "Séptimo Regimiento", "Green Demon", "Esperma de pitufo", "Llamarada" y "Levantamuertos" , entre otros y siempre servidos en vasos de plástico.

Omero 2.png "Omero", "Al Diablo" y "Challaolandia": el impactante aspecto actual de los templos sagrados de Mendoza en los 90. Foto: Instagram @turismolichi

Ya desde afuera se observa el techo con forma de pirámide del salón central del boliche. Y, tras atravesar el portón de rejas que separa el hall de ingreso de la calle Regalado Olguín, se ven las huellas del paso de los años y del cierre del local.

"Volver a ingresar después de tantos años es súper conmovedor", describe Lichi mientras, cámara en mano, recorre las que alguna vez fueron pistas de baile y que hoy muestran escaleras, estructuras metálicas y escenarios -o restos de todo ello- que quedaron inmortalizados y detenidos en el tiempo. Los techos -con sus cobertores caídos- y los mostradores de las otrora barras son parte del decorado (que asoma como lúgubre, por momentos).

Omero 3.png "Omero", "Al Diablo" y "Challaolandia": el impactante aspecto actual de los templos sagrados de Mendoza en los 90. Foto: Instagram @turismolichi

"Cada pared de este lugar guarda muchos de nuestros secretos. Hubo muchísimos años en que este lugar no dormía, y así se encuentra actualmente", sigue Lichi, quien invita a quienes vean el video a dejar en los comentarios sus recuerdos y a recomendar otros lugares para futuras visitas.

"Al Diablo", el otro boliche abandonado que recorrió

Si "Omero" despierta la nostalgia entre los habitués de la noche mendocina de antaño, ¡qué queda entonces para "Al Diablo"! En 2022, tras cuatro años cerrados, el lugar donde alguna vez funcionó uno de los boliches más históricos -de Chacras de Coria y de Mendoza- salió a la venta. Y, en otro de sus videos, "Lichi" Carrasco también hizo un tour virtual y vía Instagram a quienes desearan viajar en el tiempo.

Al Diablo 1.png "Al Diablo". Foto: Archivo

Hace dos semanas, el creador de contenidos compartió un video de "Al Diablo" por dentro. Al igual que en "Omero", el tiempo parece haberse detenido en su interior. En los balcones y pistas interiores, se acumula el polvo y algunos restos de infraestructura y decorado que van cayendo, y pareciera ser que allí se cerraron las puertas luego de la última noche y nadie más volvió a ingresar.

Las barras y las cabinas de DJ se mantienen en pie e, incluso, hasta mantienen la estructura del blíndex que separaba -simbólicamente- al musicalizador de su público. ¡Si hasta quedan algunas botellas vacías de aquellos elíxires que se preparaban y consumían noche tras noche!

En los ingresos para la VIP y para la pista principal, el cielorraso brilla por su ausencia, por lo que quedan al descubierto las vigas y soportes de madera.

El boliche ubicado en la Panamericana abrió en 1968 y ya desde 1969 y 1970 fue un emblema de la noche mendocina. Los primeros DJ de Mendoza -como “El Flaco” Salvador Rincón- hicieron escuela en el lugar y a la sombra de “Al Diablo” fueron creciendo y sumándose los otros locales, por lo que fue -y será- por siempre el boliche decano y más emblemático de Mendoza.

Al Diablo 2.png "Al Diablo". Foto: Archivo

El 2022, y tras más de 4 años cerrado ya, el inmueble se puso a la venta. El último inquilino que lo había tenido a cargo no lo pudo "llevar ni levantar" en el medio de las nuevas consideraciones para la zona, que dejó de ser una zona exclusivamente de boliches y creció como zona residencial.

Desde 1969 hasta la última vez que abrió -allá por 2018- pasaron 49 años, casi medio siglo en que “Al Diablo” fue el templo de baile y diversión para generaciones enteras.

Al Diablo 3.png "Al Diablo". Foto: Archivo

Challaolandia, el parque de diversiones abandonado que parece sacado de una película de terror

Aprovechando su excursión por El Challao, "Lichi" Carrasco también hizo un recorrido filmado por el abandonado parque de diversiones "Challaolandia", ubicado a algunas cuadras de "Omero".

Challaolandia - Claudio Gutierrez 5.jpg "Omero", "Al Diablo" y "Challaolandia": el impactante aspecto actual de los templos sagrados de Mendoza en los 90. Foto: Gentileza Facebook Claudio Gutiérrez

Cerrado hace 35 años, entre tantas versiones y mitos que giran en torno a la causa del cierre de este parque de diversiones, una de las más repetidas es la que sostiene que una serpiente venenosa mordió a una niña en el lugar y aquel fue "el comienzo del fin".

No obstante, lo cierto es que su ex dueño y creador se vio obligado a cerrar el parque en 1995 debido a que los costos impositivos y de mantenimiento hacían que el negocio no fuera rentable.

Challaolandia - Claudio Gutierrez 2.jpg "Omero", "Al Diablo" y "Challaolandia": el impactante aspecto actual de los templos sagrados de Mendoza en los 90. Foto: Facebook Claudio Gutiérrez

Actualmente, y según se ve en el video compartido por @turismolichi -algo que se puede comprobar con solo pasar por el ingreso-, las antiguas estructuras de los juegos de diversión permanecen en el lugar. Los sectores de lo que alguna vez fueron montañas rusas, una vuelta al mundo, los autitos y naves espaciales que solían girar en círculo suspendidas en el aire mientras niños y adultos gritaban y reían a bordo de ellos; todo eso permanece quieto y juntando óxido desde hace 35 años en el piedemonte mendocino.