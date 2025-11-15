15 de noviembre de 2025 - 21:02

Anticipan un domingo agradable tras las tormentas en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa un leve descenso en la temperatura y vientos moderados del sector sur.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 16 de noviembre, está prevista una jornada parcialmente nublada con leve descenso de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado con tormentas en algunas zonas de la provincia, para este domingo está prevista una jornada con mejora del tiempo. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 17°C.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos que afectará a San Rafael, General Alvear, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Pronóstico extendido en Mendoza

En tanto para el inicio de semana está prevista una jornada algo nublada y mucho más calurosa. La máxima será de 30°C y la mínima de 13°C.

Mientras que el martes también será una jornada calurosa, con inestabilidades hacia la noche. La máxima será de 33°C y la mínima de 18°C.

