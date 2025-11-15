Continúa el alerta amarilla por tormenta: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Continúa la alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo para este sábado en Mendoza. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa, con una temperatura máxima que rondará los 32°C y una mínima de 16°C.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa y la persiste el alerta por tormentas de granizo en distintos sectores de la provincia.
Además se mantiene la posibilidad de llegada de viento zonda en la zona de precordillera y Malargüe.
Para el día domingo, se anticipa un descenso de la temperatura. Se esperan vientos moderados provenientes del sector sur y persisten las probabilidades de precipitaciones en la cordillera. La máxima será de 25°C y la mínima de 17°C.
La próxima semana, se prevé un descenso abrupto de la temperatura para el lunes. La máxima será de 33°C y la mínima de 13°C.
El día martes, se espera que continúe el buen tiempo, con una máxima de 35°C y una mínima de 18°C.