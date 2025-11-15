15 de noviembre de 2025 - 08:38

Continúa el alerta amarilla por tormenta: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa y la persiste el alerta por tormentas de granizo en distintos sectores de la provincia.

Alerta amarilla por tormentas que afectarían este sábado a Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas que afectarían este sábado a Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Continúa la alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo para este sábado en Mendoza. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa, con una temperatura máxima que rondará los 32°C y una mínima de 16°C.

Leé además

Pronóstico del tiempo: se viene un jueves nublado y con tormentas. 

Alerta naranja en Mendoza por tormentas, granizo y fuertes vientos: qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
Explosión en Ezeiza: emiten fuertes advertencias y piden extremar la precaución

Explosión en Ezeiza: el Ministerio bonaerense emitió fuertes advertencias y pidió extremar la precaución

Por Redacción Sociedad

Además se mantiene la posibilidad de llegada de viento zonda en la zona de precordillera y Malargüe.

mapa_alertas (3)

Para el día domingo, se anticipa un descenso de la temperatura. Se esperan vientos moderados provenientes del sector sur y persisten las probabilidades de precipitaciones en la cordillera. La máxima será de 25°C y la mínima de 17°C.

Pronóstico extendido en Mendoza

La próxima semana, se prevé un descenso abrupto de la temperatura para el lunes. La máxima será de 33°C y la mínima de 13°C.

El día martes, se espera que continúe el buen tiempo, con una máxima de 35°C y una mínima de 18°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El teatro Independencia cumple 100 años.

El Teatro Independencia cumple 100 años: lo distintivo de una de las mayores joyas patrimoniales de Mendoza

Por Verónica De Vita
La UNCUYO realizó su quinta evaluación externa, un paso de su proceso de su V Autoevaluación Institucional (AEI).

Universidades bajo la lupa: la UNCUYO, primera en el país en completar un test de calidad

Por Redacción Sociedad
la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción
Los números de la quiniela de Mendoza. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 14 de noviembre

Por Redacción Sociedad