Continúa el alerta amarilla por tormenta: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa y la persiste el alerta por tormentas de granizo en distintos sectores de la provincia.

Alerta amarilla por tormentas que afectarían este sábado a Mendoza.

Continúa la alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo para este sábado en Mendoza. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa, con una temperatura máxima que rondará los 32°C y una mínima de 16°C.

Además se mantiene la posibilidad de llegada de viento zonda en la zona de precordillera y Malargüe.

mapa_alertas (3) Para el día domingo, se anticipa un descenso de la temperatura. Se esperan vientos moderados provenientes del sector sur y persisten las probabilidades de precipitaciones en la cordillera. La máxima será de 25°C y la mínima de 17°C.

Pronóstico extendido en Mendoza La próxima semana, se prevé un descenso abrupto de la temperatura para el lunes. La máxima será de 33°C y la mínima de 13°C.