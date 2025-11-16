Facundo Arana vuelve a Mendoza con "En el Aire": emoción, magia y unipersonal de alto vuelo

Facundo Arana regresa a Mendoza para presentar “En el Aire” , su aclamado unipersonal que combina emoción, humor, nostalgia y una profunda sensibilidad en una puesta íntima que conquistó al público en todo el país.

En este espectáculo, Arana encarna a Marcos , un singular locutor radial que transmite su programa desde el escenario de un teatro olvidado en un pequeño pueblo del interior. Desde allí, el personaje va convocando a los habitantes del lugar para acompañarlo en la emisión, poblando de a poco una sala que —como el pueblo mismo— ha perdido su razón de ser. Entre recuerdos, presencias, fantasmas, duendes y afectos, lo real y lo mágico se entrelazan para dar vida a una historia que celebra el amor, la memoria y la esperanza.

El actor ha explicado lo que significa para él esta obra:

¿Qué es en el aire? Un suceso prodigioso, un momento en el cual vas a poder reír, llorar, emocionarte, pensar, amar... todo eso en el marco de la obra de teatro más linda del mundo. Eso es en el aire, y yo lo voy a estar esperando."

La puesta cuenta con dirección y texto de Manuel González Gil , música original de Martín Bianchedi —quien también trabajó en la dramaturgia junto a Sebastián Irigo — y vestuario de Pablo Battaglia .

La obra más linda del mundo

Facundo Arana habló recientemente en el programa Otro Día Perdido con Mario Pergolini sobre el recorrido de “En el Aire”, una obra que lleva 13 años emocionando a miles de espectadores en Argentina y en distintos países del mundo.

“Hace 13 años que estoy con En el Aire, y ahora la volvemos a presentar. Estoy muy contento. Es un montón de funciones… y en muchos lugares”, comentó. “Estuve en España, en Israel, recorrí toda la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. La verdad es que es una locura: la obra es una locura”.

Pergolini se sorprendió por el interés del público en Israel e hizo una curiosa pregunta: “¿Y la entienden?”. “¡Todo! Mirá, en Israel incluso hablan castellano por las novelas. En el Aire es muy visual, entonces llega igual. A mí me llena el alma. Es la obra más linda del mundo, te lo juro, lo digo sin ningún temor. No porque sea la única, sino porque tiene todo lo que la hace extraordinaria”, aseguró Arana.

Cuando le consultaron si cada reposición implica algún ajuste, respondió: “Sí, la curaduría la hace Manuel González Gil, el director. Es un obrón, de verdad”.

El intercambio cerró con una invitación abierta del actor: “Están todos invitados. Volvemos al Teatro con En el Aire, temporada número 13”.

¿Cuándo y dónde?

VIERNES 21 DE NOV | AUDITORIO MUNICIPAL DE TUNUYÁN

SÁBADO 22 DE NOV | TEATRO MENDOZA

Tickets disponibles en: entradaweb.com.ar