Mendoza en alerta por tormentas con granizo, aunque con temperaturas altas: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C para mañana en Mendoza. El sábado, se esperan las mismas condiciones meteorológicas.

Mendoza continúa la semana en alerta por tormentas fuertes y caída de granizo. El pronóstico del tiempo adelanta máximas altas en los próximos días, por encima de los 30°C, pero a la espera de agua y piedras. Incluso, se espera viento Zonda en zonas de la provincia, con posibilidad de que baje al llano.

Temperatura para este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” este viernes 14 de noviembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 31°C, mientras que la mínima será de 11°C. En la Cordillera de Los Andes esperan nevadas.

Por otro lado, casi todo el territorio mendocino se encuentra bajo una alerta por la llegada de tormentas acompañadas por la caída de granizo. Si bien en algunas zonas el fenómeno viene pintado de amarillo, en la mayoría de la provincia advierten con alerta naranja para este viernes.

mapa_alertas Pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre. Mapa Alertas Sábado: sigue la alerta por tormentas y granizo El sábado 15 de noviembre se anticipa “nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura”. Se espera una máxima de 32°C y una mínima de 16°C, con alerta amarilla por vientos fuertes del sector sur en la tarde. En precordillera y en Malargüe indica viento Zonda. En la Cordillera se indican nevadas.