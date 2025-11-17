17 de noviembre de 2025 - 20:46

Martes sofocante en Mendoza: se anticipa una máxima que superará los 35°C

El pronóstico del tiempo indica una mínima de 16°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura mejorará.

Sube la temperatura en Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes se espera en Mendoza una jornada muy calurosa, con una temperatura máxima que superará los 35°C. Los mendocinos tendrán así un anticipo del verano 2025-2026. El miércoles, en cambio, se prevé un descenso de la temperatura. A continuación el detalle del pronóstico del tiempo.

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un martes 18 de noviembre “caluroso” con poca nubosidad. Se anuncia una máxima de 36°C y una mínima de 16°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera estará parcialmente nublado.

Miércoles: baja la máxima

El miércoles 19 de noviembre la temperatura descenderá y se esperan buenas condiciones meteorológicas, con el cielo parcialmente nublado. Se espera una máxima de 32°C y una mínima de 18°C, con vientos moderados del sudeste. En la Cordillera se espera poca nubosidad.

