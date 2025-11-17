Mendoza y Canadá fortalecen vínculos en energía: jornada técnica y ronda de negocios para atraer inversiones

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, encabezó el encuentro que reunió a empresas canadienses y locales en torno a la gestión de campos maduros.

Mendoza fue sede de una jornada técnica con empresas de Alberta, Canadá, en la que se compartieron experiencias y tecnologías vinculadas a la gestión de campos petroleros maduros y convencionales. El encuentro, que incluyó un seminario y una ronda de negocios, apuntó a fortalecer la cooperación bilateral y abrir nuevas oportunidades de inversión en energía y minería en la provincia.

El "Seminario Internacional de Alberta a Mendoza: gestionando la complejidad de campos petroleros maduros" se desarrolló en el Diplomatic Hotel. La iniciativa fue organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense junto con instituciones provinciales.

En la apertura, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, remarcó el valor estratégico de la visita. “Es un honor recibir a la delegación de Alberta, una provincia con la que Mendoza comparte una identidad productiva y una visión de futuro muy similares. Ambas regiones hemos construido nuestra historia sobre la energía y los recursos naturales y hoy avanzamos con decisión hacia matrices más diversificadas, sostenibles y alineadas con la transición global”, afirmó.

“Compartimos el desafío y la oportunidad que representan los hidrocarburos convencionales, un segmento en el que tanto Alberta como Mendoza han desarrollado capacidades técnicas, regulatorias y operativas que permiten pensar en estrategias comunes”, señaló.

Jornada hidrocarburos e inversiones 2 Intercambio entre Mendoza y Canadá Por parte de Alberta, el director de Comercio para las Américas, Benigno Rojas Moreno, destacó el contexto favorable para el intercambio entre ambos territorios. “Estamos aquí por el protagonismo de la energía y la minería. Llegamos a un momento muy oportuno en Argentina, por tres razones: el auge petrolero en los no convencionales -que, como mencionó la ministra, también se encuentran en Mendoza-; el interés constante en la optimización de campos maduros y marginales, un área en la que Alberta tiene muchísima experiencia. Además, existe un clima de optimismo por los cambios estructurales que se están dando en el país, al que deseamos todo lo mejor”, expresó.

A su turno, el consejero comercial y económico de la Embajada de Canadá en Argentina, Frederic Caldwell, subrayó los beneficios del vínculo bilateral: “Buscar estas sinergias entre empresas mendocinas y compañías de Alberta es muy estratégico para ambos países. Al igual que Argentina, Canadá está apostando por sus exportaciones de energía para impulsar el crecimiento económico y asegurar nuestra estabilidad macroeconómica”. Tras los mensajes institucionales, Roger McMechan, presidente del Canadian Global Energy Forum (CGEF), presentó una exposición técnica centrada en la estrategia operativa de Alberta para la gestión de pozos maduros, con foco en aprendizajes transferibles y oportunidades para la industria mendocina. Benigno Rojas Moreno, director de Comercio para las Américas de la Provincia de Alberta, Canadá Benigno Rojas Moreno, director de Comercio para las Américas, Alberta (Canadá) Delegación con perfil tecnológico e innovación aplicada La misión canadiense estuvo integrada por diez empresas especializadas en innovación energética y servicios avanzados para perforación, completamiento, simulación, monitoreo, levantamiento artificial, capacitación técnica y control de presión. Participaron: Adaga Solutions : Optimización en perforación, completamiento y análisis en tiempo real.

Brace Tool : Herramientas de control de flujo, presión y accesorios wireline/slickline para fondo de pozo.

Cognitive Systems : Monitoreo avanzado de maquinaria eléctrica rotativa mediante tecnología patentada.

Computer Modelling Group (CMG) : Simulación avanzada de yacimientos y análisis geocientífico.

DataCan Services : Equipos de medición de presión y temperatura para fondo y superficie.

Lateral Completions : Tecnologías solubles para terminación de pozos, como dissolvable frac plugs.

SAIT (Southern Alberta Institute of Technology) : Programas de capacitación técnica para el sector energético.

SSI Artificial Lift : Sistemas inteligentes de artificial lifting que permiten ajustar parámetros sin detener el pozo.

Team Snubbing : Operación de equipos de snubbing y servicios globales de control de presión.

Validere: Soluciones integradas para gestión de datos, calidad de fluidos y monitoreo ambiental. image Ronda de negocios y perspectivas Por la tarde se realizó la ronda de negocios, una instancia creada para que empresas mendocinas pudieran vincularse con las firmas canadienses interesadas en explorar asociaciones, provisión de servicios, transferencia tecnológica y proyectos conjuntos. La inscripción se realizó mediante un formulario que permitió a los participantes seleccionar con qué empresas coordinar reuniones. La jornada cerró con expectativas positivas para avanzar en iniciativas bilaterales, profundizar el intercambio técnico y abrir nuevas oportunidades de cooperación entre Mendoza y Alberta en materia energética.