Energía y minería alcanzan niveles récord y se acercan al agro en generación de divisas

La expansión de la actividad energética y minera está modificando gradualmente el mapa exportador argentino. Durante los primeros meses del año, las ventas al exterior vinculadas al petróleo, el gas y la minería alcanzaron cifras históricas y lograron acercarse al volumen de dólares generado por el tradicional complejo agroindustrial.

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Los datos difundidos por especialistas a partir de estadísticas del Banco Central reflejan que ambos sectores registraron un fuerte crecimiento y aportaron ingresos por exportaciones cercanos a los USD 8.150 millones . Se trata de una cifra que marca un avance significativo respecto de años anteriores.

Gran parte de este desempeño está asociado al desarrollo de Vaca Muerta , cuya mayor producción permitió incrementar las exportaciones de petróleo y fortalecer el aporte energético al ingreso de divisas.

Al mismo tiempo, la actividad minera continúa ampliando su participación gracias al avance de proyectos relacionados con recursos considerados estratégicos a nivel global, entre ellos el litio , el cobre y otros minerales demandados por la transición energética internacional.

La combinación de ambos sectores comenzó a consolidarse como una fuente cada vez más relevante de dólares para la economía argentina.

El agro mantiene el liderazgo exportador

A pesar del crecimiento de la energía y la minería, el sector agroindustrial continúa ocupando un lugar central dentro de las exportaciones nacionales.

Productos como la soja, el maíz y sus derivados siguen representando una parte fundamental de los ingresos de divisas que recibe el país, manteniendo al agro como el principal actor exportador de la economía argentina.

Sin embargo, los datos recientes muestran una reducción de la distancia que históricamente separaba al campo de otros sectores productivos.

Las perspectivas para los próximos años

Siguiendo el reporte de la Agencia Noticias Argentinas, analistas económicos consideran que esta tendencia podría profundizarse en el mediano plazo. La puesta en marcha de nuevos emprendimientos mineros, junto con la ampliación de la infraestructura necesaria para transportar y exportar hidrocarburos, aparece como uno de los factores que podrían acelerar ese proceso.

En ese escenario, Vaca Muerta se posiciona como uno de los activos estratégicos más importantes del país debido a su potencial para incrementar la producción energética y fortalecer el ingreso de dólares provenientes del comercio exterior.

Las proyecciones oficiales y privadas coinciden en que tanto la energía como la minería seguirán aumentando su participación en la matriz exportadora argentina, consolidándose como sectores clave para el desarrollo económico y la generación de divisas.