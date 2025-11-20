20 de noviembre de 2025 - 20:42

Suspendieron la feria de la Fiesta Nacional del Sol por el fuerte viento, pero los shows siguen vigentes

Una alerta meteorológica y la intensidad de los vientos, que ya azotan a la vecina provincia de San Juan, llevó a reprogramar la feria Fiesta Nacional del Sol. Otras actividades continúan sin cambios.

Por el viento, suspendieron la feria en la Fiesta Nacional del Sol.

Por el viento, suspendieron la feria en la Fiesta Nacional del Sol.

La apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2025 (FNS), en San Juan, registró cambios sobre la marcha debido a una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Se prevé vientos fuertes durante la tarde y la noche de este jueves.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial decidió suspender la feria de la FNS. Sin embargo, confirmó que tanto el espectáculo central del Velódromo Vicente Chancay como los shows previstos en el Estadio del Bicentenario se realizarán con normalidad.

Según explicaron las autoridades, la medida se adoptó para resguardar la seguridad del público y de los equipos técnicos involucrados en el montaje de la feria. De este modo, las actividades fueron reprogramadas y la fiesta sumará una jornada adicional.

El espectáculo central en el Velódromo Vicente Chancay comenzará a las 21.30, mientras que el show del Estadio del Bicentenario se desarrollará desde las 23. Ambos eventos mantienen su cronograma original.

La feria se traslada al domingo

Todas las actividades previstas para este jueves en la feria —incluidos los patios de comidas y los espectáculos locales— quedaron suspendidas y se trasladarán al día domingo. La extensión permitirá que las bandas locales y los shows en los escenarios alternativos puedan llevarse a cabo sin riesgos.

Además, las entradas emitidas para la jornada de hoy serán válidas para el domingo.

