Cuyo Conecta: "San Juan dio un salto enorme en exportaciones", afirmó el Gobernador Marcelo Orrego

La Fiesta Nacional del Sol vuelve a consolidarse como un motor económico para San Juan . En conversación con Diario Los Andes en el ciclo Cuyo Conecta , el Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , destacó que la provincia “dio un salto enorme en exportaciones” y remarcó que el evento funciona como una vidriera clave para mostrar su capacidad productiva.

El mandatario explicó cómo la fiesta integra producción, cultura, turismo y la llegada de delegaciones internacionales, con el objetivo de fortalecer el perfil económico y estratégico del encuentro. “ Vamos a seguir por el mismo camino ”, aseguró.

Orrego señaló que la edición actual incorpora actividades previas centradas en lo cultural y lo productivo. “ Tomamos la decisión de que sea mucho más amplia en el marco ”, explicó al referirse al nuevo formato iniciado el año pasado. Esta ampliación incluye la continuidad del FNS Fórum , que reunió a figuras como Luciana Aymar , Sofía Contreras y Beltrán Briones .

El Gobernador destacó que estos espacios permiten integrar miradas vinculadas al deporte, la innovación y los negocios. “ Generamos el FNS Forum para escuchar testimonios y abrir la mirada de la provincia ”, sostuvo al describir la propuesta.

Cuyo Conecta se suma a las actividades en la previa a la Fiesta Nacional del Sol.

También subrayó la presencia de empresas y sectores productivos sanjuaninos dentro del predio. “ Ahí vamos a encontrar parte de la matriz productiva de los sanjuaninos ”, afirmó, aludiendo a los stands que muestran el trabajo local. Para Orrego, esta combinación de cultura y producción “ refleja la identidad económica de San Juan ” y consolida a la fiesta como un evento integral.

La Fiesta del Sol como vidriera de exportaciones en crecimiento

El Gobernador remarcó el valor del evento para presentar la producción sanjuanina ante delegaciones nacionales e internacionales. “Somos el primer productor de aceite de oliva, el primer productor de tomate industrializado, el primer productor de mosto y el segundo exportador de vino”, enumeró al describir la fortaleza provincial.

También señaló que estos encuentros permiten ofrecer “un abanico importante de productos que se desarrollan en San Juan”, especialmente ante embajadores y agregados comerciales que visitan la provincia durante la fiesta.

Orrego confirmó que San Juan “ha tenido un avance enorme, aumentando sus exportaciones” respecto al año pasado y aseguró que la meta es sostener ese crecimiento. La combinación entre el Fórum de Ideas y los stands productivos, dijo, permite mostrar de manera directa el desarrollo industrial local.

A largo plazo, el mandatario sostuvo que la estrategia apunta a fortalecer acuerdos internacionales y ampliar mercados aprovechando la visibilidad que genera la fiesta.

Turismo en movimiento e impacto económico

Sobre el movimiento turístico, Orrego afirmó que la fiesta atrae visitantes de distintos puntos del país. “Sí, sí atrae; es importante”, expresó al evaluar la afluencia de público. Aunque los datos finales se conocerán al cierre del fin de semana, adelantó que “se ve muchísimo movimiento” y que los operadores turísticos trabajan con alta demanda.

El Gobernador destacó que, además del público general, llegan representantes de diversos países para participar de rondas de negocios. “Ayer recibí a algunos embajadores, mañana me toca recibir a otros”, detalló, mencionando encuentros con delegaciones de Perú, Canadá y Portugal.

Marcelo Orrego (2) “San Juan dio un salto enorme en exportaciones”, expresó el gobernador Marcelo Orrego.

Orrego consideró que esta dinámica confirma el rol económico de la fiesta como impulsora de hoteles, gastronomía y comercios. La articulación entre turismo, cultura y reuniones internacionales, afirmó, potencia la imagen de San Juan hacia el exterior.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es fortalecer el posicionamiento de la provincia como un destino donde cultura, producción y turismo se complementan de manera sostenida.

Emprendedora del Sol: una apuesta por la innovación femenina

Respecto al cambio de enfoque en la figura representativa del evento, Orrego recordó que la provincia decidió reemplazar a la tradicional reina por la Emprendedora del Sol. “Mostramos el enorme esfuerzo que hacen muchas mujeres y a qué se dedican”, explicó.

El Gobernador destacó el nivel de las participantes del año pasado: “Eran una mejor que la otra, extraordinarias en todo sentido”, aseguró. También recordó la conducción de Darío Barassi, quien elogió la creatividad y determinación de las postulantes.

Orrego señaló que el espíritu emprendedor es clave para el desarrollo provincial. “Los emprendedores no se acuestan para soñar, sino para seguir trabajando”, expresó al describir la energía que caracteriza al sector.