La Facultad de Educación cumplió 30 años y lo celebró plantando 30 árboles nativos en el Campus

La Facultad de Educación celebró su 30° aniversario con la plantación de 30 árboles nativos. Participaron del evento autoridades universitarias y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La Facultad de Educación conmemoró su 30° aniversario con un acto simbólico que puso en valor su historia institucional. Para celebrar eligió la plantación de 30 árboles nativos en los espacios verdes de la sede del Campus.

Las especies —Acacia visco, Prosopis inermis y Acacia stenophylla — fueron elegidas por su adaptación al piedemonte, su bajo consumo hídrico y su resistencia a las sequías. Los ejemplares fueron donados por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y provienen del Vivero Municipal.

Durante la ceremonia, la decana Ana Sisti repasó los principales hitos de la institución y reconoció el rol pionero de la Facultad: “Hay quienes creyeron y tuvieron la convicción de que la formación docente, que la educación de profesionales para la educación primaria, inicial, de las carreras especiales, tenían que tener rango universitario. Y así fuimos la primera Universidad en el país que tuvo estas carreras en el nivel universitario. Por eso estamos celebrando hoy nuestros 30 años”.

Por su parte, la vicedecana María Ximena Erice destacó el valor simbólico de incorporar vegetación al predio. "Hoy es cumplir un sueño que tuvimos, extender y continuar con el edificio y sobre todo poder ver especies verdes en nuestro predio", expresó.

Además, explicó la selección de especies xerófilas y trazó un paralelismo con la trayectoria institucional: “Desde el Municipio (Ciudad de Mendoza) nos ofrecieron especies xerófilas, que tienen bajo requerimiento hídrico, lo que significa que consumen menos pero también se adaptan a muchas problemáticas. En esto encontramos una analogía con nuestra institución, donde nos hemos adaptado a muchas situaciones, problemáticas y diferentes requerimientos, pero siempre hemos echado raíces y aprendido de cada experiencia”.

En representación del intendente Ulpiano Suárez participó la secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González, quien agradeció el aporte de la Facultad a la comunidad mendocina. "Esta Facultad es sin duda un pilar para la educación mendocina", manifestó. También vinculó el aniversario con la identidad ambiental de la provincia. Mendoza es una "auténtica ciudad bosque", señaló, recordando que se trata de un territorio desértico "que sólo es habitable gracias a una decisión colectiva que atraviesa generaciones". En ese sentido, remarcó que plantar un árbol "es un acto de responsabilidad y de amor para nuestra Ciudad". La rectora Esther Sánchez también celebró las tres décadas de trayectoria y destacó el significado de la plantación. "Es cierto que esta Facultad se identifica con lo que es un árbol y sus importantes funciones. Y en el caso de estos nativos, son más adaptados y resilientes. Estos árboles definen simbólicamente lo que significa también el acto educativo: el poder de transformar y desde sus raíces formar y crecer en comunidad", afirmó. Treinta árboles por treinta años Personal de la Municipalidad y de la Facultad completó la plantación de 29 ejemplares en el frente y el sector norte del Campus. En total, se colocaron 30 árboles producidos en el Vivero Municipal, en homenaje a las tres décadas de historia institucional. "En esa plantación es que queremos recordar también a todas las personas que están y han hecho posible que hoy estemos habitando nuestro edificio, y a quienes hoy ya no están pero han sido parte de nuestra historia", expresó Erice.