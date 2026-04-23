23 de abril de 2026 - 12:19

Nadie lo sabe: por qué las hojas de los cuadernos tienen ese espacio en blanco a los costados y la función "antirratas" que dio origen a su diseño

El margen de los cuadernos, un detalle de diseño con una función histórica que aún hoy organiza nuestras ideas.

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Siglos atrás, cuando los cuadernos y libros eran objetos más valiosos, era común que fueran dañados por insectos o roedores. Para evitar que estos animales destruyeran el contenido importante, se dejaba un espacio vacío en los bordes de las hojas. De esta manera, si una “rata” o cualquier plaga mordía el papel, lo hacía en una zona sin información relevante.

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Esta función “antirratas” fue una solución práctica dentro del mundo de la historia de la escritura. Aunque hoy este problema es menos frecuente, el margen se mantuvo como parte del formato tradicional.

Una herramienta clave para el estudio

Con el paso del tiempo, ese espacio en blanco comenzó a cumplir nuevas funciones. En el ámbito de la educación, se utiliza para tomar notas, hacer aclaraciones o marcar ideas importantes. También permite ordenar la información y mejorar la comprensión del contenido.

El margen ayuda a estructurar mejor la escritura, evitando que el texto quede desordenado o difícil de leer. Por eso, sigue siendo un elemento fundamental en cuadernos escolares, universitarios y profesionales.

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Por qué el diseño se mantiene hasta hoy

A pesar de los cambios tecnológicos, el margen continúa presente porque combina funcionalidad y tradición. Su uso facilita la lectura, mejora la organización y aporta claridad visual al contenido.

Además, este tipo de diseño demuestra que muchos elementos cotidianos tienen un origen práctico que se mantiene vigente. Lo que comenzó como una solución frente a un problema específico hoy es una herramienta indispensable para escribir y estudiar.

Este detalle, que parece menor, es un ejemplo de cómo la historia influye en objetos que usamos todos los días sin cuestionarlos.

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