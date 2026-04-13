13 de abril de 2026 - 17:35

El cierre perimetral del jardín que elimina el alambrado y las paredes: es económico y resiste cualquier clima

Hogar. Una alternativa moderna gana terreno en el jardín como cierre perimetral. Es resistente, estético y de bajo mantenimiento. Promete durar años.

El cerco no se deteriora y ya se posiciona como reemplazo del alambrado tradicional.

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Se trata del cierre perimetral de WPC, un material que combina tecnología y reciclaje para ofrecer una opción resistente al clima, fácil de instalar y visualmente atractiva. Su crecimiento no es casual: responde a la necesidad de soluciones más eficientes y de bajo mantenimiento en el hogar.

cierre perimetral
Es resistente a la intemperie y combina con la estética del jardín.

Es resistente a la intemperie y combina con la estética del jardín.

Qué es el cerco perimetral de WPC y por qué se volvió tendencia

El sitio Fiberon recomienda WPC (Wood Plastic Composite), ya que es un material compuesto que mezcla fibra de madera reciclada con polímeros plásticos, logrando una estructura sólida y duradera. En su composición, incluye aproximadamente un 60% de madera reciclada y entre un 35-40% de plásticos, además de protección contra rayos UV.

Este tipo de cerco se destaca por su alta resistencia a factores climáticos como la humedad, el sol intenso o los cambios de temperatura. A diferencia de la madera tradicional, no se pudre ni se ve afectado por insectos, lo que elimina la necesidad de tratamientos adicionales.

Otro de sus puntos fuertes es el mantenimiento casi nulo

  • No necesita pintura, barniz ni productos protectores, lo que reduce costos y tiempo a largo plazo. Además, su vida útil supera los 15-20 años, lo que lo convierte en una inversión duradera.
  • En cuanto a lo estético, ofrece un acabado moderno tipo madera, con diseños similares al “cerco inglés”. Sus terminaciones pueden ser texturadas, machimbradas y en tonos que imitan madera natural o grises contemporáneos.

Asimismo, este material también aporta versatilidad en diseño, permitiendo adaptarse tanto a jardines pequeños como a grandes espacios, manteniendo siempre una estética uniforme y prolija.

cierre perimetral
El material logra la invisibilidad hacia espacios vecinos.

El material logra la invisibilidad hacia espacios vecinos.

Cómo se instala, qué componentes tiene y por qué es fácil de mantener

  • El sistema de cerco WPC se caracteriza por su instalación modular, lo que simplifica notablemente el proceso. Está compuesto por postes, tablas y perfiles que encajan entre sí de forma ordenada.

Entre sus componentes principales se encuentran los postes de WPC, que suelen incluir un refuerzo metálico interno de 40x40 mm para garantizar estabilidad estructural.

  • Las tablas, por su parte, tienen cámaras de aire y un ancho aproximado de 15-22 cm, lo que contribuye a su resistencia y ligereza.

También incorpora perfiles de inicio y terminación, como rieles y piezas en forma de “U”, que permiten un ensamblaje preciso de los paneles.

Para su colocación, se puede optar por fijar la estructura sobre superficies de concreto mediante bases metálicas o enterrar los postes directamente en el suelo. Un detalle clave durante la instalación es respetar los espacios de dilatación entre piezas, lo que evita deformaciones con los cambios de temperatura.

  • En cuanto al mantenimiento, es uno de sus mayores beneficios. Solo requiere limpieza ocasional con agua y jabón, sin necesidad de productos especiales.
cierre perimetral

El cerco perimetral de WPC se posiciona como una alternativa moderna, resistente y práctica frente a opciones tradicionales. Su durabilidad, bajo mantenimiento y estética lo convierten en una solución cada vez más elegida para jardines y espacios exteriores.

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