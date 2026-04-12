Cuánto cobra un albañil en 2026 para edificar una casa sencilla de 2 habitaciones

Construir una casa propia sigue siendo uno de los principales objetivos de muchas familias en Argentina. Sin embargo, el costo de edificar una vivienda de, al menos, dos habitaciones puede cambiar considerablemente según la región, los materiales utilizados y la mano de obra contratada.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 13 de abril

Antes de iniciar una obra, es clave entender qué elementos influyen en el presupuesto total. Desde la base estructural hasta los detalles finales, cada decisión impacta en el costo, por lo que planificar con anticipación puede marcar la diferencia entre un proyecto viable y uno que se encarece con el tiempo.

A abril de 2026, levantar una casa básica de 2 habitaciones de aproximadamente 60 m² tiene un costo estimado que oscila entre los $85.000.000 y $120.000.000, dependiendo del sistema constructivo y la ubicación.

Comparar proveedores y comprar materiales al por mayor puede generar ahorros importantes en la construcción de una casa sencilla.

En términos generales, el valor del metro cuadrado para una construcción económica se ubica entre $1.400.000 y $2.000.000, aunque existen diferencias marcadas según la región:

El costo de construir no se limita únicamente a los materiales. La mano de obra representa entre el 30% y el 40% del total, por lo que contar con profesionales capacitados es clave para evitar errores y gastos adicionales.

Los materiales elegidos tienen un impacto directo

Elementos como ladrillos, cemento, arena, techos y terminaciones pueden encarecer o abaratar significativamente el proyecto. Optar por opciones más simples en acabados o estructuras permite reducir costos sin comprometer la seguridad.

Otro punto importante es la elección de la cimentación, ya que influye tanto en el presupuesto como en la durabilidad de la vivienda. También los detalles finales, como pisos, pintura, puertas y ventanas, pueden modificar el costo total más de lo esperado.

construcción de casa 2 habitaciones La ubicación es uno de los factores más determinantes al momento de calcular el presupuesto total de obra. WEB

Cómo planificar el presupuesto y evitar gastos inesperados

Una de las claves para evitar sorpresas durante la obra es elaborar un presupuesto detallado desde el inicio. Incluir cada gasto, desde materiales hasta permisos y mano de obra, permite tener un mayor control del dinero invertido.

durante la obra es elaborar un desde el inicio. Incluir cada gasto, desde materiales hasta permisos y mano de obra, permite tener un mayor control del dinero invertido. Asimismo, es indispensable reservar entre un 10% y un 15% adicional para imprevistos. Este margen ayuda a afrontar aumentos de precios, cambios en el proyecto o demoras sin afectar la continuidad de la obra.

construcción de casa 2 habitaciones WEB

El costo de construir una casa sencilla de dos habitaciones en Argentina varía según la región y las decisiones constructivas, pero representa una inversión significativa. Con una buena planificación y elecciones inteligentes, es posible optimizar el presupuesto y lograr una vivienda funcional sin gastos innecesarios.