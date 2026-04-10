El monoambiente suele tener entre 25 y 40 metros cuadrados de planta, lo que lo convierte en la unidad más pequeña del mercado. Pero cuando se calcula la superficie real que irá la pintura , sumando todas las paredes y el techo, el número trepa fácilmente a los 80 o 100 metros cuadrados pintables .

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Cuánto cobra un pintor para dejar lista una casa de 3 habitaciones

Para un trabajo estándar (lijado liviano, una mano de fijador y dos manos de látex interior) el precio en 2026 arranca cerca de los $180.000 y puede llegar a $320.000 , según el estado general del ambiente y si el trabajo incluye materiales o solo mano de obra.

Cuando las paredes requieren enduido completo o hay humedad, ese número puede escalar hasta los $450.000 o más.

La ubicación geográfica incide de forma directa en el presupuesto final. En CABA, la mano de obra sola para una pintura estándar interior ronda entre $6.000 y $9.000 por metro cuadrado, mientras que con enduido y masillado extra sube a entre $9.000 y $13.000 por m².

Para un monoambiente de 35 m² con unas 90 m² pintables, eso representa entre $540.000 y $810.000 en mano de obra sola en el caso más completo.

Cuánto cobra un pintor para dejar listo un monoambiente (3)

En Córdoba, el costo por metro cuadrado de mano de obra oscila entre $2.000 y $4.000, lo que reduce considerablemente el total final.

Y en Capital Federal y Gran Buenos Aires los costos suelen ser entre un 10% y un 20% más altos que en otras provincias.

En ciudades intermedias como Rosario, Mendoza, Santa Fe o Tucumán, los valores se ubican en un punto medio entre el interior profundo y el Gran Buenos Aires.

La diferencia entre zonas puede ser de hasta un 30%, lo que justifica pedir al menos tres presupuestos comparables antes de cerrar cualquier trabajo.

Qué encarece el trabajo y cómo controlarlo

Un presupuesto estándar para un monoambiente incluye la protección de pisos y aberturas, el lijado general, la aplicación de fijador, la reparación de grietas menores, dos manos de látex interior y la limpieza final. Ese es el paquete básico y el que hay que pedir para comparar de igual a igual.

Lo que puede subir el número con rapidez es el enduido completo de paredes, el tratamiento de humedad o manchas, y el cambio de colores oscuros a claros, que requiere más manos de pintura.

También influye si el espacio tiene techo alto o si hay que trabajar con rodillo en zonas de difícil acceso.

Cuánto cobra un pintor para dejar listo un monoambiente (1)

En cuanto a los materiales, lo más habitual es que la mano de obra se cobre por separado y que el cliente compre los insumos.

Esa modalidad permite comparar marcas, aprovechar cuotas y asegurarse de la calidad de lo que se aplica.

La forma de pago más frecuente es 50% de anticipo y el resto contra entrega, aunque puede variar según el profesional.

Un último dato que pocos tienen en cuenta: el momento del año también importa. Contratar fuera de la temporada alta (primavera y verano concentran la mayor demanda) suele permitir negociar mejor precio y conseguir mayor disponibilidad.

El otoño, además, es técnicamente la mejor época: la temperatura moderada favorece el secado y el resultado final es más prolijo y duradero.