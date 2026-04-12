Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 13 de abril

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.395 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

En su última cotización, el Banco central publicó el dólar minorista para la venta a $1.399.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.395 en Banco Nación. Con el nuevo esquema monetario 2026 realizado por el ministerio de Economía, el Gobierno superó el 50% de la meta anual de compra de dólares, llegando a USD 5.424 millones.

dólar lunes 13 de abril El Gobierno ya planea los próximos pagos de deuda con el FMI. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 13 de abril Banco Nación: $1.395

$1.395 Banco Galicia: $1.400

$1.400 Banco BBVA: $1.400

$1.400 Banco Santander: $1.400

$1.400 Banco Ciudad: $1.400

$1.400 Banco Patagonia: $1.400

$1.400 Banco Macro: $1.400

$1.400 Banco Hipotecario: $1.390

$1.390 Banco Supervielle: $1.400

$1.400 Banco Credicoop: $1.400

$1.400 Banco Piano: $1.400

$1.400 Banco Comercio: $1.400

$1.400 ICBC: $1.400

$1.400 Brubank: $1.388 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró avanzar con fuerza en su objetivo de acumulación de divisas y en la última rueda superó el 50% de la meta anual, tras reunir USD 5.424 millones desde el inicio de 2026.

Además, la entidad alcanzó una racha de 64 jornadas consecutivas con saldo comprador y, con la adquisición de USD 457 millones el último viernes, concretó la segunda mayor compra diaria desde el inicio de la gestión Milei.

Un día antes, el jueves, la autoridad monetaria había incorporado USD 281 millones, el monto más alto del año hasta ese momento, con antecedentes similares únicamente en algunas ruedas de febrero y en jornadas puntuales de 2025 y 2024. Para encontrar una cifra superior, hay que remontarse a diciembre de 2022, cuando bajo el denominado dólar soja el BCRA compró USD 540 millones en una sola jornada.