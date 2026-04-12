12 de abril de 2026 - 08:42

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 13 de abril

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.395 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

En su última cotización, el Banco central publicó el dólar minorista para la venta a $1.399.

En su última cotización, el Banco central publicó el dólar minorista para la venta a $1.399.

Foto:

IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.395 en Banco Nación. Con el nuevo esquema monetario 2026 realizado por el ministerio de Economía, el Gobierno superó el 50% de la meta anual de compra de dólares, llegando a USD 5.424 millones.

Leé además

Los nuevos valores impactan en todas las categorías desde abril.

Aumento para Empleados de Comercio: así quedan los sueldos en abril 2026

Por Melisa Sbrocco
Kristalina Georgieva junto a Luis Caputo.

A un año del acuerdo con el FMI: Caputo viaja a Washington para destrabar fondos clave

Por Redacción Economía
dólar lunes 13 de abril
El Gobierno ya planea los próximos pagos de deuda con el FMI.

El Gobierno ya planea los próximos pagos de deuda con el FMI.

Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 13 de abril

  • Banco Nación: $1.395
  • Banco Galicia: $1.400
  • Banco BBVA: $1.400
  • Banco Santander: $1.400
  • Banco Ciudad: $1.400
  • Banco Patagonia: $1.400
  • Banco Macro: $1.400
  • Banco Hipotecario: $1.390
  • Banco Supervielle: $1.400
  • Banco Credicoop: $1.400
  • Banco Piano: $1.400
  • Banco Comercio: $1.400
  • ICBC: $1.400
  • Brubank: $1.388

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró avanzar con fuerza en su objetivo de acumulación de divisas y en la última rueda superó el 50% de la meta anual, tras reunir USD 5.424 millones desde el inicio de 2026.

Además, la entidad alcanzó una racha de 64 jornadas consecutivas con saldo comprador y, con la adquisición de USD 457 millones el último viernes, concretó la segunda mayor compra diaria desde el inicio de la gestión Milei.

Un día antes, el jueves, la autoridad monetaria había incorporado USD 281 millones, el monto más alto del año hasta ese momento, con antecedentes similares únicamente en algunas ruedas de febrero y en jornadas puntuales de 2025 y 2024. Para encontrar una cifra superior, hay que remontarse a diciembre de 2022, cuando bajo el denominado dólar soja el BCRA compró USD 540 millones en una sola jornada.

  • Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el organismo ya alcanzó más del 54% del objetivo anual de acumulación de reservas. La compra registrada el viernes solo fue superada por la del 4 de abril de 2024, cuando se habían adquirido 468 millones de dólares.
  • En ese marco, la entidad mantuvo un ritmo sostenido de intervención en el mercado cambiario. Solo entre jueves y viernes sumó USD 281 millones y USD 457 millones respectivamente, lo que permitió acumular cerca de USD 1.000 millones en la semana. Paralelamente, el Banco Central flexibilizó algunas restricciones cambiarias, aunque extendió la aplicación de la restricción cruzada para personas físicas.
  • Sin embargo, este fuerte ingreso de divisas no se tradujo en un incremento equivalente de las reservas internacionales, ya que una parte importante de los dólares fue utilizada para afrontar compromisos de deuda del Tesoro en moneda extranjera.
dólar lunes 13 de abril

De esta manera, el stock de reservas creció de forma más moderada: al cierre del viernes se ubicó en USD 45.431 millones, con una suba diaria de 279 millones de dólares y un aumento semanal de USD 1.004 millones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva medida de Milei: Argentina busca un acuerdo por el default de 2001 con nuevos pagos.

La nueva medida de Milei: Argentina busca un acuerdo por el default de 2001 con nuevos pagos

Por Redacción Economía
El Banco Central cotizó el dólar minorista a $1.420 para la venta

El dólar sigue a la baja y cerró la semana por debajo de los $1.400

esta confirmado el precio que tendra el dolar para este viernes 10 de abril, tras los cambios en el cepo

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 10 de abril, tras los cambios en el cepo

Imagen ilustrativa

La restricción del cepo al dólar que eliminó el Banco Central