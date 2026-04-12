Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 13 de abril

La cotización deldólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.395 en Banco Nación. Con el nuevo esquema monetario 2026 realizado por el ministerio de Economía, el Gobierno superó el 50% de la meta anual de compra de dólares, llegando a USD 5.424 millones.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 13 de abril
Banco Nación: $1.395
Banco Galicia: $1.400
Banco BBVA: $1.400
Banco Santander: $1.400
Banco Ciudad: $1.400
Banco Patagonia: $1.400
Banco Macro: $1.400
Banco Hipotecario: $1.390
Banco Supervielle: $1.400
Banco Credicoop: $1.400
Banco Piano: $1.400
Banco Comercio: $1.400
ICBC: $1.400
Brubank: $1.388
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró avanzar con fuerza en su objetivo de acumulación de divisas y en la última rueda superó el 50% de la meta anual, tras reunir USD 5.424 millones desde el inicio de 2026.
Además, la entidad alcanzó una racha de 64 jornadas consecutivas con saldo comprador y, con la adquisición de USD 457 millones el último viernes, concretó la segunda mayor compra diaria desde el inicio de la gestión Milei.
Un día antes, el jueves, la autoridad monetaria había incorporado USD 281 millones, el monto más alto del año hasta ese momento, con antecedentes similares únicamente en algunas ruedas de febrero y en jornadas puntuales de 2025 y 2024. Para encontrar una cifra superior, hay que remontarse a diciembre de 2022, cuando bajo el denominado dólar soja el BCRA compró USD 540 millones en una sola jornada.
Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el organismo ya alcanzó más del 54% del objetivo anual de acumulación de reservas. La compra registrada el viernes solo fue superada por la del 4 de abril de 2024, cuando se habían adquirido 468 millones de dólares.
En ese marco, la entidad mantuvo un ritmo sostenido de intervención en el mercado cambiario. Solo entre jueves y viernes sumó USD 281 millones y USD 457 millones respectivamente, lo que permitió acumular cerca de USD 1.000 millones en la semana. Paralelamente, el Banco Central flexibilizó algunas restricciones cambiarias, aunque extendió la aplicación de la restricción cruzada para personas físicas.
Sin embargo, este fuerte ingreso de divisas no se tradujo en un incremento equivalente de las reservas internacionales, ya que una parte importante de los dólares fue utilizada para afrontar compromisos de deuda del Tesoro en moneda extranjera.