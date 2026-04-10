Aumento para Empleados de Comercio: así quedan los sueldos en abril 2026

Los empleados de comercio ya tienen definida la escala salarial para el período abril-junio de 2026, tras el acuerdo paritario firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias del sector. El esquema contempla aumentos escalonados y sumas no remunerativas que impactan en todas las categorías.
El incremento total es del 5%, aplicado en tres tramos durante el segundo trimestre del año. A esto se suman montos fijos no remunerativos que se mantienen hasta junio y luego se incorporan al salario básico.
Cuánto van a ganar los empleados de comercio en abril de 2026
En abril de 2026, con el primer tramo del aumento del 2%, los sueldos quedan de la siguiente manera:
Maestranza
A: $1.198.911
B: $1.201.934
C: $1.205.968
Administrativo
A: $1.210.613
B: $1.215.298
C: $1.219.977
D: $1.234.022
E: $1.245.724
F: $1.262.890
Cajeros
A: $1.214.513
B: $1.219.977
C: $1.226.999
Personal auxiliar
A: $1.214.513
B: $1.221.520
C: $1.230.365
Auxiliar especializado
A: $1.223.879
B: $1.237.922
Vendedores
A: $1.214.513
B: $1.237.922
C: $1.245.724
D: $1.262.890
Cuánto es el aumento de abril a junio en empleados de comercio
El aumento total acordado para el trimestre abril-junio de 2026 es del 5% acumulado, distribuido en tres etapas:
Abril: 2%
Mayo: 1,5%
Junio: 1,5%
Durante este período, además de los aumentos porcentuales, se mantienen sumas no remunerativas que impactan en el salario final y elevan el ingreso mensual de los trabajadores.
Cuánto cobra un cajero trabajando 4 horas, 5 días a la semana
Un cajero de Empleados de Comercio que trabaja 4 horas diarias, 5 días a la semana cumple una jornada de medio tiempo (aproximadamente 80 horas mensuales).
Tomando como referencia el salario de cajero A en abril 2026 ($1.214.513 por jornada completa), el ingreso proporcional estimado sería:
Jornada completa: 48 horas semanales
Media jornada (4 horas): 20 horas semanales
Proporción aproximada: 50% del sueldo
Ingreso mensual estimado en abril 2026: alrededor de $607.000 (sin contar adicionales particulares, antigüedad u horas extra). Este monto puede variar según el encuadre exacto del convenio, adicionales por categoría y acuerdos internos de cada empresa.