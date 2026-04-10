Aumento para Empleados de Comercio: así quedan los sueldos en abril 2026

Los empleados de comercio ya tienen definida la escala salarial para el período abril-junio de 2026 , tras el acuerdo paritario firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias del sector. El esquema contempla aumentos escalonados y sumas no remunerativas que impactan en todas las categorías.

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Empleados de Comercio: escala salarial de abril a junio y cómo quedan los sueldos con los aumentos

El incremento total es del 5% , aplicado en tres tramos durante el segundo trimestre del año. A esto se suman montos fijos no remunerativos que se mantienen hasta junio y luego se incorporan al salario básico .

En abril de 2026, con el primer tramo del aumento del 2%, los sueldos quedan de la siguiente manera:

A: $1.210.613

$1.210.613 B: $1.215.298

$1.215.298 C: $1.219.977

$1.219.977 D: $1.234.022

$1.234.022 E: $1.245.724

$1.245.724 F: $1.262.890

Cajeros

A: $1.214.513

$1.214.513 B: $1.219.977

$1.219.977 C: $1.226.999

Pesos, billetes.jpg El incremento se aplica sobre los salarios básicos vigentes.

Personal auxiliar

A: $1.214.513

$1.214.513 B: $1.221.520

$1.221.520 C: $1.230.365

Auxiliar especializado

A: $1.223.879

$1.223.879 B: $1.237.922

Vendedores

A: $1.214.513

$1.214.513 B: $1.237.922

$1.237.922 C: $1.245.724

$1.245.724 D: $1.262.890

Cuánto es el aumento de abril a junio en empleados de comercio

El aumento total acordado para el trimestre abril-junio de 2026 es del 5% acumulado, distribuido en tres etapas:

Abril: 2%

2% Mayo: 1,5%

1,5% Junio: 1,5%

Durante este período, además de los aumentos porcentuales, se mantienen sumas no remunerativas que impactan en el salario final y elevan el ingreso mensual de los trabajadores.

Cuánto cobra un cajero trabajando 4 horas, 5 días a la semana

Un cajero de Empleados de Comercio que trabaja 4 horas diarias, 5 días a la semana cumple una jornada de medio tiempo (aproximadamente 80 horas mensuales).

Empleado de comercio, media jornada.jpg La suba forma parte del acuerdo paritario 2026 del sector. Freepik

Tomando como referencia el salario de cajero A en abril 2026 ($1.214.513 por jornada completa), el ingreso proporcional estimado sería:

Jornada completa: 48 horas semanales

Media jornada (4 horas): 20 horas semanales

Proporción aproximada: 50% del sueldo

Ingreso mensual estimado en abril 2026: alrededor de $607.000 (sin contar adicionales particulares, antigüedad u horas extra). Este monto puede variar según el encuadre exacto del convenio, adicionales por categoría y acuerdos internos de cada empresa.