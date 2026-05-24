Interiorismo en Mendoza: cómo Poltrona transforma los espacios en lugares de bienestar

El interiorismo adquirió un nuevo protagonismo en los últimos años. Más allá de la estética, las personas buscan hogares funcionales, cálidos y capaces de transmitir tranquilidad. En Mendoza, Poltrona desarrolló una propuesta enfocada en crear ambientes que acompañen la vida cotidiana y generen bienestar emocional.

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Fundada por Alejandra Pacheco , la marca trabaja diseño de muebles y brinda servicio personalizado a cada proyecto. La propuesta apunta a diseñar espacios habitables, auténticos y alineados con la rutina de quienes los viven.

“ Poltrona nació desde una necesidad muy genuina de crear espacios que hagan sentir algo ”, explicó Alejandra Pacheco sobre el origen de la marca. La fundadora sostuvo que los espacios tienen un impacto directo sobre el estado de ánimo y la manera en que las personas viven su día a día.

“Siempre sentí que los lugares donde vivimos influyen muchísimo en nuestro ánimo, en nuestra tranquilidad y hasta en la manera en la que compartimos con los demás”, señaló. A partir de esa mirada, Poltrona construyó una identidad vinculada a la calidez , la sensibilidad y la conexión con los espacios.

El interiorismo suma cada vez más elementos vinculados al bienestar y la comodidad dentro del hogar.

Cómo influye el diseño interior en la vida cotidiana y el bienestar

Dentro de la propuesta de interiorismo de Poltrona, la funcionalidad y el bienestar emocional ocupan un lugar central. “Habitar bien un espacio es sentir que ese lugar te abraza”, afirmó Pacheco al describir qué representa para ella un hogar bien pensado.

La diseñadora explicó que factores como la iluminación, los materiales, los colores y la distribución modifican la experiencia diaria dentro de un ambiente. “La iluminación, los materiales, los colores, el orden y la distribución cambian completamente cómo nos sentimos”, expresó.

Además, remarcó que un espacio bien diseñado tiene que acompañar la rutina y la personalidad de quien lo habita. “Un espacio bien habitado no es el más perfecto, sino el que acompaña tu vida, tu rutina y tu personalidad”, agregó.

La escucha personalizada como parte central de cada proyecto

Para Poltrona, cada proyecto comienza mucho antes de elegir materiales o definir una estética. La fundadora explicó que el proceso parte de entender cómo vive cada persona y qué necesita en su vida cotidiana.

“No estamos diseñando solamente un ambiente, estamos diseñando el lugar donde alguien va a vivir momentos importantes de su vida”, sostuvo Alejandra. A partir de esa instancia de escucha, el estudio desarrolla espacios pensados para generar identificación y bienestar.

En ese sentido, destacó que veces el valor más importante de un proyecto aparece cuando el cliente logra reconocerse en el ambiente. “Muchas veces el diseño más valioso no es el más llamativo, sino el que logra que alguien diga ‘este lugar realmente se siente mío’”.

ALE PACHECO AGOSTO (84 of 93) La luz natural, los materiales nobles y la calidez son algunos de los aspectos más buscados en los ambientes actuales. Gentileza

Qué buscan hoy las personas cuando piensan en interiorismo

Según explicó Pacheco, la manera de habitar cambió en los últimos años y eso también transformó las búsquedas vinculadas al diseño interior. Actualmente, las personas priorizan ambientes que transmitan tranquilidad y comodidad dentro de la rutina diaria.

“Hoy las personas buscan mucho más que estética. Buscan bienestar”, afirmó. También observó una mayor presencia de materiales naturales, luz y espacios ordenados que ayuden a generar calma.

Para la fundadora de Poltrona, el hogar pasó a ocupar un lugar emocional mucho más importante y eso llevó a que el interiorismo tenga una mirada más humana y cercana.