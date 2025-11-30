30 de noviembre de 2025 - 17:20

Tragedia en una fiesta de egresados: mataron a un joven de 26 años en Córdoba

Gerónimo Carabajal, de 26 años, fue asesinado de dos puñaladas en el pecho tras una violenta pelea a la salida de una fiesta de egresados en Melo. El agresor, que huyó en una camioneta, fue detenido horas después.

Salía de la fiesta de egresados de su hermano en Córdoba y lo mataron de una puñalada en el pecho en una pelea.

Salía de la fiesta de egresados de su hermano en Córdoba y lo mataron de una puñalada en el pecho en una pelea.

Foto:

La Voz
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una fiesta de egresados en la localidad cordobesa de Melo terminó en tragedia durante la madrugada del domingo. Un joven de 26 años, identificado como Gerónimo Carabajal, fue asesinado de una puñalada en el pecho en medio de una violenta pelea que se desató a la salida del evento.

Leé además

Conmoción: un descuido terminó en tragedia.

Conmoción: un descuido en el patio provocó la muerte de un niño de 5 años el día de su cumpleaños

Por Redacción Policiales
Accidente vial con una persona fallecida en Luján. 

Fatal accidente en Ruta 7: una mujer de 38 años murió tras un vuelco en Luján

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió en la puerta del salón de la Sociedad Italiana, donde el colegio IPEA 237 San Antonio realizaba su celebración de fin de curso. De acuerdo con el medio local Cadena 3, el conflicto comenzó dentro del salón entre varias personas alcoholizadas y, tras ser expulsados, la violencia continuó en la calle.

Ya en el exterior, dos hombres se enfrentaron a golpes. En ese momento, uno de ellos extrajo un arma blanca —testigos señalaron que se trataba de un cuchillo— y atacó a Carabajal, que era hermano de uno de los egresados. El joven recibió dos cortes en el pecho y cayó en la vereda gravemente herido, mientras el agresor escapaba del lugar en una camioneta.

Gerónimo Carabajal fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados en el sur de Córdoba
Gerónimo Carabajal fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados en el sur de Córdoba.

Gerónimo Carabajal fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados en el sur de Córdoba.

Carabajal fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Cárcano de Laboulaye, pero murió antes de poder ser asistido. Horas más tarde, la Policía detuvo a un hombre de 30 años, señalado como el responsable del crimen. También se confirmó que hubo otros heridos durante la pelea, aunque no se informó la gravedad de sus lesiones.

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye intervino de inmediato y ordenó las primeras pericias para reconstruir los hechos ocurridos en la noche del sábado.

El mensaje de la Liga Regional de Laboulaye
El mensaje de la Liga Regional de Laboulaye.

El mensaje de la Liga Regional de Laboulaye.

La víctima vivía en la localidad de Serrano y era futbolista del Club Atlético Villa Plomo, donde había jugado tanto en divisiones juveniles como en el plantel de Primera. Su muerte generó un profundo impacto en la comunidad deportiva.

El episodio se suma a otro hecho reciente registrado en la provincia: hace una semana, en una fiesta de egresados del barrio Las Flores, un hombre disparó desde un auto contra el salón y dejó a tres personas heridas, entre ellas un adolescente de 15 años y dos mujeres jóvenes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Conductor alcoholizado provocó un fuerte choque en San Carlos

Conducía alcoholizado, se cruzó de carril y provocó un fuerte choque frontal en San Carlos

Por Redacción Policiales
Los jueces anularon el sobreseimiento de Graf, donde se decía que el homicidio de Diego Fernández Lima ya estaba prescrito. 

Nuevo rumbo en la causa por el homicidio de Diego Fernández Lima

Por Redacción Policiales
Hallaron muerto a un joven turco en la banquina de una ruta con una máscara de Spiderman.

Hallaron muerto a un joven turco en la banquina de una ruta con una máscara de Spiderman

Por Redacción Policiales
La moto que se robó el delincuente. Tras la persecución intentó huir a pie. 

Forzó la entrada de una concesionaria, se robó una moto y lo arrestaron tras una persecución

Por Redacción Policiales