Tragedia en una fiesta de egresados: mataron a un joven de 26 años en Córdoba

Gerónimo Carabajal, de 26 años, fue asesinado de dos puñaladas en el pecho tras una violenta pelea a la salida de una fiesta de egresados en Melo. El agresor, que huyó en una camioneta, fue detenido horas después.

Salía de la fiesta de egresados de su hermano en Córdoba y lo mataron de una puñalada en el pecho en una pelea.

Una fiesta de egresados en la localidad cordobesa de Melo terminó en tragedia durante la madrugada del domingo. Un joven de 26 años, identificado como Gerónimo Carabajal, fue asesinado de una puñalada en el pecho en medio de una violenta pelea que se desató a la salida del evento.

El hecho ocurrió en la puerta del salón de la Sociedad Italiana, donde el colegio IPEA 237 San Antonio realizaba su celebración de fin de curso. De acuerdo con el medio local Cadena 3, el conflicto comenzó dentro del salón entre varias personas alcoholizadas y, tras ser expulsados, la violencia continuó en la calle.

Ya en el exterior, dos hombres se enfrentaron a golpes. En ese momento, uno de ellos extrajo un arma blanca —testigos señalaron que se trataba de un cuchillo— y atacó a Carabajal, que era hermano de uno de los egresados. El joven recibió dos cortes en el pecho y cayó en la vereda gravemente herido, mientras el agresor escapaba del lugar en una camioneta.

Gerónimo Carabajal fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados en el sur de Córdoba Gerónimo Carabajal fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados en el sur de Córdoba. Eldoce Carabajal fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Cárcano de Laboulaye, pero murió antes de poder ser asistido. Horas más tarde, la Policía detuvo a un hombre de 30 años, señalado como el responsable del crimen. También se confirmó que hubo otros heridos durante la pelea, aunque no se informó la gravedad de sus lesiones.

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye intervino de inmediato y ordenó las primeras pericias para reconstruir los hechos ocurridos en la noche del sábado.

El mensaje de la Liga Regional de Laboulaye El mensaje de la Liga Regional de Laboulaye. Eldoce La víctima vivía en la localidad de Serrano y era futbolista del Club Atlético Villa Plomo, donde había jugado tanto en divisiones juveniles como en el plantel de Primera. Su muerte generó un profundo impacto en la comunidad deportiva. El episodio se suma a otro hecho reciente registrado en la provincia: hace una semana, en una fiesta de egresados del barrio Las Flores, un hombre disparó desde un auto contra el salón y dejó a tres personas heridas, entre ellas un adolescente de 15 años y dos mujeres jóvenes.