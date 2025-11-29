Hallaron muerto a un joven turco en la banquina de una ruta con una máscara de Spiderman.

Efe Saravolu , un joven turco de 24 años , que estuvo desaparecido durante un mes, fue entroncado muerto tras una intensa búsqueda al costado de la Ruta 3 , en el partido bonaerense de Cañuelas . Su identidad pudo ser confirmada gracias a documentación hallada entre sus prendas. Ahora la Justicia avanza para esclarecer qué ocurrió.

El personal de la Comisaría 1° de Cañuelas encontró el cuerpo boca abajo en la banquina, a la altura del kilómetro 82,5. Saravolu vestía un buzo negro, jean azul, zapatillas y una máscara roja de Spiderman , un detalle que llamó poderosamente la atención.

Por el estado en el que se encontraba el cadáver, inicialmente no pudieron identificarlo . Sin embargo, durante el trabajo en la escena, la Policía Científica encontró documentos que confirmaron que se trataba del joven buscado. Saravolu tenía residencia temporal en Argentina .

Según informó TN, Efe Saravolu había sido visto por última vez el 27 de octubre , fecha en la que su celular registró actividad por última vez en CABA. Ese mismo día, un amigo suyo, Tanca Kent , también turco y residente en Palermo, lo pasó a buscar en un Peugeot 207 .

El rastro tecnológico complica a Kent: su celular registró actividad en Cañuelas el 28 de octubre , un día después. Luego, el 7 de noviembre , abandonó el país con destino a Marruecos .

La desaparición y posterior muerte estaba siendo investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 30, a cargo del fiscal Rechini. Participaron además el SIFEBU, la División de Investigaciones Especiales de la PFA y el Consulado de Turquía.

El 27 de noviembre, la Policía Federal secuestró el Peugeot 207 que habría sido utilizado por Kent. Ahora se realizan peritajes para detectar posibles rastros que permitan reconstruir lo ocurrido. Esta evidencia será comparada con los resultados de la autopsia, que se realizará en las próximas horas y será clave para determinar la causa de muerte.

Qué investiga la Justicia

Por el momento, la causa continúa caratulada como Averiguación de causales de muerte, mientras se analiza si la competencia quedará a cargo de la Justicia bonaerense o de CABA.

El cuerpo permanece en la Morgue de La Plata, donde los forenses trabajarán para establecer el tiempo transcurrido desde la muerte, el mecanismo del fallecimiento y si hubo intervención de terceros.