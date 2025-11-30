30 de noviembre de 2025 - 10:10

Fatal accidente en Ruta 7: una mujer de 38 años murió tras un vuelco en Luján

La víctima fue identificada como Noelia Emilce Valles. Su acompañante, por su parte, sufrió politraumatismos varios y fue trasladado al Hospital Central.

Accidente vial con una persona fallecida en Luján.&nbsp;

Foto:

Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 38 años murió este domingo en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta 7, en jurisdicción de Luján de Cuyo. El hecho se registró a las 8.15 en el km 1.075, cuando un Chevrolet Spin volcó tras perder el dominio. La conductora del vehículo fue identificada como Noelia Emilce Valles.

Según el parte oficial, la víctima salió despedida del vehículo en el vuelco y falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. Por su parte, el acompañante (un hombre de 39 años), presentó politraumatismos varios y fue trasladado en ambulancia al Hospital Central para recibir atención médica.

La Policía de Mendoza explicó que el auto circulaba de Oeste a Este cuando, por motivos que aún se desconocen, se produjo la pérdida de control que terminó en varios tumbos. El vehículo quedó detenido sobre la calzada en dirección Este.

Personal del SEC y de las fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar. Las causas del trágico accidente están bajo investigación. Ni bien el acompañante reciba la atención médica necesaria, y se encuentre estable luego del shock post accidente, prestará declaración para conocer en detalle lo sucedido.

