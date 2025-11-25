Nuevo incidente vial en alta montaña: un auto chocó contra un camión y se activó un bypass en la Ruta 7

La pareja que circulaba en el vehículo menor resultó con heridas leves tras el accidente cerca del Túnel 9.

Un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este martes en alta montaña entre un auto y un camión obligó a implementar la modalidad bypass en un tramo de la Ruta Nacional 7.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:20 en el Km 1110, en la zona de Los Árboles, en la zona del túnel 9, para quienes se dirigen en sentido Mendoza a Uspallata.

Según el reporte, en el vehículo involucrado viajaba una pareja. Al salir del túnel, el auto se descontroló e impactó de frente contra un camión. Afortunadamente, los ocupantes del auto sufrieron heridas leves.