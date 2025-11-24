Regreso complicado: hasta una hora y media de demora para volver al país por el paso Cristo Redentor

El fin de semana extralargo complicó el tránsito en Alta Montaña, con largas filas del lado argentino. Del lago de Chile solo hay demoras de 10 minutos.

El retorno del turismo argentino de Chile al país por el Paso Cristo Redentor tras el fin de semana largo registra prolongadas esperas este lunes feriado nacional, con demoras de entre 60 y 90 minutos en el complejo Roque Carranza - Horcones, del lago argentino.

La situación, que está siendo controlada por Gendarmería Nacional, se volvió aún más notoria durante la tarde, cuando el flujo de vehículos comenzó a intensificarse. Si bien el ingreso al país vecino es menor a lo habitual, el tránsito que baja de Alta Montaña es el cuádruple mayor a lo rutinario.

En contraste, en el complejo Los Libertadores, en Chile, el cruce hacia Argentina se desarrolla con mayor agilidad, con solo alrededor de 10 minutos de espera.

El fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional, acompañado por el día no laborable, impulsó un alto movimiento turístico, tanto interno como internacional, con miles de viajeros que aprovecharon el buen clima y las buenas condiciones de paso para cruzar la cordillera.

Finde XL: aumentaron los turistas en comparación con 2024 En lo que fue el “finde XL", que arrancó el jueves pasado y culmina hoy, la cantidad de turistas que se desplazaron superó el total obtenido en el 2024, según información a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.