La Justicia rechazó detener a Julieta Makintach y confirmó a los fiscales en la causa

La Justicia rechazó el pedido del abogado Fernando Burlando para detener a la exjueza Julieta Makintach , en el marco de la causa penal que enfrenta tras su destitución. Tampoco hizo lugar a la recusación presentada por la defensa contra los fiscales Cecilia Chaieb , Carolina Asprella y José Ignacio Amallo , a cargo de la Fiscalía de San Isidro, según confirmaron fuentes vinculadas al expediente.

La resolución indicó expresamente “no hacer lugar a la recusación” , al considerar que no existieron elementos que acreditaran falta de objetividad o supuesto “ocultamiento de prueba”, tal como había planteado la exmagistrada respecto del accionar del Ministerio Público Fiscal.

Con esta decisión, los fiscales podrán avanzar hacia una eventual imputación y citación a indagatoria , en una causa donde a Makintach se le atribuyen los delitos de cohecho pasivo , violación de los deberes de funcionario público , abuso de autoridad , malversación de caudales públicos y peculado de servicios .

Tras la destitución, Burlando había reclamado que la exjueza fuera detenida por “conductas inequívocas de perturbación de testigos” , “actos directos de manipulación” y “comportamientos obstructivos repetidos” . Sin embargo, el planteo fue desestimado.

Aun así, el tribunal impuso una medida de restricción estricta para garantizar el proceso: Makintach tiene prohibido mantener cualquier tipo de contacto con los testigos , ya sea de manera directa, indirecta o a través de terceros, incluyendo llamadas, mensajes, redes sociales o publicaciones que puedan alcanzarlos.

Solo podrá comunicarse con testigos en caso de autorización judicial o cuando resulte imprescindible para el trámite del proceso. La prohibición se mantendrá mientras dure toda la causa.

La exjueza había adelantado a la Agencia Noticias Argentinas que presentaría un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, y que, “de ser necesario”, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También sostuvo que no puede ser citada a indagatoria porque —según su interpretación— la decisión del Jurado de Enjuiciamiento “no está firme”.

Makintach fue destituida por unanimidad e inhabilitada para ejercer cargos en el Poder Judicial, tras el impacto del documental “Justicia Divina”. Esto derivó en la nulidad del juicio oral por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona.