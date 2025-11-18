18 de noviembre de 2025 - 21:13

La jueza Makintach habló tras ser destituida por el documental de Maradona: "Esperaba..."

El Jurado de Enjuiciamiento tomó la decisión este martes, donde concluyó que incurrió en irregularidades al intervenir en un documental mientras se desarrollaba el juicio por la muerte de Maradona.

La jueza Makintach fue destituida tras la polémica por el documental en el juicio por la muerte de Maradona

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La ex magistrada dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que apelará el fallo a la Corte Suprema: “Llegaré a la Corte Interamericana de Derechos Humanas de ser necesario”.

La ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2 de San Isidro y subrogante del TOC 3 expresó su “desilusión” luego de la resolución por unanimidad de los 12 jurados.

En este sentido, Makintach, quien se encuentra acompañada por su familia, resaltó que “esperaba una absolución” en la audiencia realizada en el Anexo del Senado bonaerense.

La jueza Julieta Makintach
La jueza Julieta Makintach al llegar a los tribunales de San Isidro.

“Había quedado demostrado que no había nada irregular. No tenía interés ni participación ni injerencia en una idea creativa de terceros”, subrayó respecto al documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Según la imputada en la causa penal, “yo todavía no sé cómo estuvo afectada mi imparcialidad, nadie me lo supo explicar”.

La mujer, que también fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos, se ausentó de la jornada porque “su hijo tenía vómitos”, había anticipado a NA por la mañana antes de que comience la citación.

El escándalo por “Justicia Divina” estalló a fines de mayo cuando se conocieron imágenes de Makintach que manejó su auto hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340 y mientras caminaba por los pasillos y subía las escaleras del edificio.

A su vez, ofreció una entrevista en su despacho sobre el caso y fue filmada en el recinto donde se llevaban a cabo las audiencias, en las que votó a favor de la expulsión del abogado Rodolfo Baqué y la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria.

