Peligro al volante: manejaba alcoholizado en alta montaña, sobrepasó un auto y chocó contra un cerro

Ocurrió esta mañana sobre Ruta 7. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

Un joven de 24 años protagonizó este domingo por la mañana un siniestro vial en la zona de Uspallata, en el departamento de Las Heras, y terminó con un fuerte golpe tras impactar su vehículo contra el Cerro Negro. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió cerca de las 10.00, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de los túneles 7 y 8. Según la información oficial, J.A., quien circulaba en dirección al Este a bordo de un Chevrolet Corsa, intentó sobrepasar a otro vehículo, pero por motivos que se desconocen perdió el control y terminó chocando contra la ladera del cerro.

Personal médico que pasaba por la zona detuvo su marcha para asistir al joven, quien presentaba un traumatismo encefalocraneano (TEC) sin pérdida de conocimiento. Posteriormente, se le realizó el dosaje de alcohol en sangre, que arrojó un resultado positivo de 1,45 G/L.