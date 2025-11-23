23 de noviembre de 2025 - 12:40

Peligro al volante: manejaba alcoholizado en alta montaña, sobrepasó un auto y chocó contra un cerro

Ocurrió esta mañana sobre Ruta 7. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

Alta Montaña: sobrepasó un auto y chocó contra un cerro.

Alta Montaña: sobrepasó un auto y chocó contra un cerro.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 24 años protagonizó este domingo por la mañana un siniestro vial en la zona de Uspallata, en el departamento de Las Heras, y terminó con un fuerte golpe tras impactar su vehículo contra el Cerro Negro. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

Leé además

Tragedia en Lavalle: un camión atropelló a tres ciclistas y mató a uno.

Tragedia en Lavalle: un camión atropelló a tres ciclistas y mató a uno

Por Redacción Policiales
Intentó cruzar el Acceso Este y fue atropellado por un conductor alcoholizado

Fin de semana alborotado en Mendoza: dos personas atropelladas y conductores detenidos por alcoholemia

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió cerca de las 10.00, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de los túneles 7 y 8. Según la información oficial, J.A., quien circulaba en dirección al Este a bordo de un Chevrolet Corsa, intentó sobrepasar a otro vehículo, pero por motivos que se desconocen perdió el control y terminó chocando contra la ladera del cerro.

Personal médico que pasaba por la zona detuvo su marcha para asistir al joven, quien presentaba un traumatismo encefalocraneano (TEC) sin pérdida de conocimiento. Posteriormente, se le realizó el dosaje de alcohol en sangre, que arrojó un resultado positivo de 1,45 G/L.

La Policía procedió a labrar las actuaciones contravencionales correspondientes, retener el vehículo y dar intervención a las autoridades competentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fresco y nublado: así estará el tiempo mañana

Cae la máxima en Mendoza y piden "precaución" en Alta Montaña: el tiempo para este viernes no laborable

Por Redacción Sociedad
Piden precaución en alta montaña ante el aumento de caudal en arroyos y ríos

Paso Cristo Redentor: piden precaución en alta montaña ante el aumento de caudal en arroyos y ríos

Por Redacción Sociedad
Tras sufrir dos robos en menos de un mes, la concesionariade motos dejó la esquina de Colón y 9 de Julio. | Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Robos nocturnos acechan a comerciantes en las cercanías de Tribunales y la Casa de Gobierno

Por Oscar Guillén
Policía de Mendoza de noche

Robo en la casa de un empresario de San Martín: imputaron a los dos sujetos que se llevaron la camioneta

Por Redacción Policiales