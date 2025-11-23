23 de noviembre de 2025 - 10:06

Tragedia en Lavalle: un camión atropelló a tres ciclistas y mató a uno

El hecho ocurrió en horas de la madrugada sobre la RN 142. El conductor se dio a la fuga y por el momento no hay detalles del vehículo involucrado.

Tragedia en Lavalle: un camión atropelló a tres ciclistas y mató a uno.

Tragedia en Lavalle: un camión atropelló a tres ciclistas y mató a uno.

Foto:

Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo a la madrugada en Lavalle, donde un hombre de 37 años murió y dos mujeres resultaron heridas después de ser atropellados por un camión cuyo conductor escapó.

Leé además

Intentó cruzar el Acceso Este y fue atropellado por un conductor alcoholizado

Fin de semana alborotado en Mendoza: dos personas graves por atropello y conductores detenidos por alcoholemia

Por Redacción Policiales
Tras sufrir dos robos en menos de un mes, la concesionariade motos dejó la esquina de Colón y 9 de Julio. | Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Robos nocturnos acechan a comerciantes en las cercanías de Tribunales y la Casa de Gobierno

Por Oscar Guillén

El hecho ocurrió cerca de las 2.35, en la Ruta Nacional 142, a unos 3 kilómetros del Destacamento El Puerto. La víctima fue identificada como Alexis Morales (37), quien circulaba en bicicleta junto a su pareja, N.F. (32), y su hermana, J.M. (35). Las tres personas se trasladaban en el mismo sentido cuando fueron embestidas.

Al lugar arribaron personal policial y profesionales del SEC, quienes constataron el fallecimiento en el acto de Morales. En tanto, las mujeres fueron asistidas y trasladadas al Hospital Rawson, en San Juan. Ambas presentaban politraumatismos, pero permanecen fuera de peligro.

El camionero se fugó

Según las primeras averiguaciones, los ciclistas habrían sido atropellados por un camión, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del siniestro. Por el momento no se conocen más detalles del vehículo involucrado.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Policía de Mendoza de noche

Robo en la casa de un empresario de San Martín: imputaron a los dos sujetos que se llevaron la camioneta

Por Redacción Policiales
El herido se encuentra internado en el  Hospital Central. Archivo Los Andes.

Avanza la investigación sobre los dos sujetos baleados en un intento de robo en la casa de un policía de Junín

Por Redacción Policiales
Brutal robo a una jubilada de 91 años

Brutal robo a una jubilada de 91 años: la ataron y la amordazaron mientras dormía

Por Redacción Policiales
Un motociclista murió tras chocar contra un auto de una app de viajes

Un motociclista murió tras chocar contra un auto de una app de viajes

Por Redacción Policiales