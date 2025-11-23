El hecho ocurrió en horas de la madrugada sobre la RN 142. El conductor se dio a la fuga y por el momento no hay detalles del vehículo involucrado.

Tragedia en Lavalle: un camión atropelló a tres ciclistas y mató a uno.

Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo a la madrugada en Lavalle, donde un hombre de 37 años murió y dos mujeres resultaron heridas después de ser atropellados por un camión cuyo conductor escapó.

El hecho ocurrió cerca de las 2.35, en la Ruta Nacional 142, a unos 3 kilómetros del Destacamento El Puerto. La víctima fue identificada como Alexis Morales (37), quien circulaba en bicicleta junto a su pareja, N.F. (32), y su hermana, J.M. (35). Las tres personas se trasladaban en el mismo sentido cuando fueron embestidas.

Al lugar arribaron personal policial y profesionales del SEC, quienes constataron el fallecimiento en el acto de Morales. En tanto, las mujeres fueron asistidas y trasladadas al Hospital Rawson, en San Juan. Ambas presentaban politraumatismos, pero permanecen fuera de peligro.

El camionero se fugó Según las primeras averiguaciones, los ciclistas habrían sido atropellados por un camión, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del siniestro. Por el momento no se conocen más detalles del vehículo involucrado.