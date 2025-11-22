Un motociclista murió tras chocar contra un auto de una app de viajes

Un motociclista murió este mediodía cuando impactó fuertemente contra un auto de una app de viajes en el departamento de Maipú.

El hecho se produjo aproximadamente a las 13:00 horas, frente al acceso al Parque Metropolitano. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, la colisión fue de extrema violencia, causando el desceso inmediato del hombre que manejaba la moto.