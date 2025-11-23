Fin de semana alborotado en Mendoza: dos personas atropelladas y conductores detenidos por alcoholemia

Un hombre de 30 años resultó gravemente herido este domingo por la madrugada luego de ser atropellado por una camioneta en el Acceso Este ( Ruta Nacional 7 ), frente al boliche Aquelarre , en Guaymallén . El automovilista, un hombre de 53 años, manejaba con 0,68 gramos de alcohol en sangre .

El hecho ocurrió a las 5.31 , cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un peatón tirado en la calzada. Al llegar, personal de la Comisaría 44° constató que la víctima, identificada como M.V. , había sido embestida por una Toyota Hilux que circulaba hacia el Este.

Según informaron, el peatón habría intentado cruzar la ruta cuando, por causas que aún se investigan, fue impactado por el vehículo.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al joven y diagnosticó “politraumatismos varios por accidente vial de moderado a grave” , por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central , donde permanece internado.

Tránsito provincial realizó el test de alcoholemia al conductor involucrado, G.N. (53) , que arrojó 0,68 g/l , un valor superior al permitido por ley. El hombre fue trasladado a sede judicial .

Las actuaciones a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

Un motociclista está grave tras un accidente en Luján

En la noche del sábado un joven motociclista gravemente herido en Luján de Cuyo tras un accidente vial. El hecho tuvo lugar a las 21.13 en la intersección de Ruta Provincial N° 15 y calle Suárez, en la zona de Agrelo.

Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a una moto Bajaj Rouser, conducida por A.R., de 18 años, y a un automóvil Chevrolet Corsa al mando de M.D., también de 18 años.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el motociclista circulaba por Ruta 15 en dirección sur cuando, por causas que aún se investigan, impactó de frente con el vehículo que venía en sentido contrario.

Producto del fuerte choque, el joven motociclista sufrió lesiones de consideración. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y diagnosticó “politraumatismos graves”, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

En tanto, personal de Tránsito realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor del Chevrolet Corsa, que arrojó 0,00 g/l, descartándose ingesta de alcohol.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

Un conductor alcoholizado atropelló a un ciclista

Además del accidente fatal, se registró otro hecho producto de la alcoholemia. Un ciclista de 50 años quedó hospitalizado con múltiples lesiones tras ser atropellado por un conductor alcoholizado que fue detenido.

El hecho ocurrió a las 00.26 en Ruta Nacional 142, unos 300 metros antes del ingreso al Barrio La Esperanza, en la jurisdicción de la Comisaría 63° de Costa de Araujo.

Según informó la Policía, el ciclista M.O., de 50 años, circulaba de norte a sur cuando fue embestido por un Volkswagen Gol Tren conducido por M.B., de 34 años. El impacto provocó que la víctima cayera fuertemente sobre la calzada.

Minutos después, arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional diagnosticó “politraumatismos varios por accidente vial”. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece en observación.

En el lugar, personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia al conductor del Gol, que arrojó 2,14 g/l, un valor extremadamente alto. Por orden de la Justicia, el hombre fue trasladado a la comisaría y quedó imputado.