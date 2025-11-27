"Se terminó tu impunidad": la familia Montiel festejó la detención del abogado Payarola
Payarola, quien habría defraudado a la familia Montiel por unos USD 700 mil —incluido parte del premio del Mundial 2022—, quedó detenido por orden judicial en San Isidro. El caso involucra también a su pareja y a otros presuntos cómplices.
El abogadoNicolás Payarola fue detenido este martes en su vivienda del barrio Golf Club de Nordelta, acusado de múltiples maniobras de estafa contra sus propios clientes. Entre las víctimas se encuentra la familia del futbolista Gonzalo “Cachete” Montiel, que había denunciado al letrado por una defraudación millonaria vinculada, entre otros hechos, al premio que el defensor cobró tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022.
La noticia del arresto generó una inmediata reacción en redes sociales. Jacqueline Aguirre, hermana del jugador, publicó un mensaje celebrando la detención: “Se terminó tu impunidad, Nicolás Payarola, estafador, delincuente”. El posteo fue replicado por Marcelo “Tito” Montiel, padre del futbolista.
La familia manifestó que, además de ellos, existen otras víctimas perjudicadas por el abogado y por su círculo cercano. La detención se concretó en el marco de una causa en la que figuran seis damnificados, entre quienes también se encuentra María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro, Gustavo Posse.
“La felicidad y los sentimientos encontrados son inexplicables. Llegó el día donde se hizo justicia, por nosotros como familia y por todas las víctimas de este delincuente, así como también su clan mafioso", detalló la hermana de Cachete. Y señaló también a "Sofía Ferrarazo, Marina Lema y Mario Chamorro. Entre otros!!".
Payarola actuaba junto a su pareja, Sofía Ferrarazo, también imputada. Durante el procedimiento se secuestró documentación vinculada a distintas operaciones y a clientes de alto perfil, entre ellos Wanda Nara, a quien también representó.
La investigación está a cargo del fiscal Cosme Iribarren, con intervención de la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense y una orden firmada por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro.
La estafa denunciada por la familia Montiel
Payarola fue procesado en junio por el juez Santiago Carlos Bignone, quien consideró acreditado que el letrado se ofreció como intermediario para administrar operaciones comerciales del entorno del futbolista y “abusó de la confianza depositada”, desviando fondos para beneficio personal.
Según la denuncia presentada por la familia Montiel, el perjuicio total rondaría los USD 700 mil. El monto comprende inversiones no realizadas, operaciones inmobiliarias fallidas, movimientos de dólar MEP inexistentes y la apropiación parcial del premio obtenido por el jugador por el Mundial de Qatar.
De los 362.802.000 pesos percibidos por Montiel por la consagración con la Selección Argentina, Payarola se quedó con 116.355.000 pesos, distribuidos en dos cheques. Otros documentos con sumas mayores lograron ser retenidos a tiempo por la familia.
