"Se terminó tu impunidad": la familia Montiel festejó la detención del abogado Payarola

Payarola, quien habría defraudado a la familia Montiel por unos USD 700 mil —incluido parte del premio del Mundial 2022—, quedó detenido por orden judicial en San Isidro. El caso involucra también a su pareja y a otros presuntos cómplices.

La familia Montiel sobre la detención del abogado Payarola: "Se terminó tu impunidad, estafador".

El abogado Nicolás Payarola fue detenido este martes en su vivienda del barrio Golf Club de Nordelta, acusado de múltiples maniobras de estafa contra sus propios clientes. Entre las víctimas se encuentra la familia del futbolista Gonzalo “Cachete” Montiel, que había denunciado al letrado por una defraudación millonaria vinculada, entre otros hechos, al premio que el defensor cobró tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022.

La noticia del arresto generó una inmediata reacción en redes sociales. Jacqueline Aguirre, hermana del jugador, publicó un mensaje celebrando la detención: “Se terminó tu impunidad, Nicolás Payarola, estafador, delincuente”. El posteo fue replicado por Marcelo “Tito” Montiel, padre del futbolista.

El mensaje de la hermana de Montiel replicado por el padre del jugador de River. redes La familia manifestó que, además de ellos, existen otras víctimas perjudicadas por el abogado y por su círculo cercano. La detención se concretó en el marco de una causa en la que figuran seis damnificados, entre quienes también se encuentra María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro, Gustavo Posse.

“La felicidad y los sentimientos encontrados son inexplicables. Llegó el día donde se hizo justicia, por nosotros como familia y por todas las víctimas de este delincuente, así como también su clan mafioso", detalló la hermana de Cachete. Y señaló también a "Sofía Ferrarazo, Marina Lema y Mario Chamorro. Entre otros!!".

Nicolás Payarola, detenido y esposado. Policía Bonaerense Payarola actuaba junto a su pareja, Sofía Ferrarazo, también imputada. Durante el procedimiento se secuestró documentación vinculada a distintas operaciones y a clientes de alto perfil, entre ellos Wanda Nara, a quien también representó.