Segundo accidente en la ruta 7 en menos de 24 horas: un chileno volcó con su camioneta y lo salvó el airbag

Una camioneta volcó esta mañana sobre la ruta nacional 7 en la zona de Picheuta, en Alta Montaña, y su conductor de nacionalidad chilena salvó su vida gracias al airbag.
El vuelco ocurrió esta mañana en la zona de Picheuta, entre Uspallata y Punta de Vacas. Anoche falleció un hombre en un choque frontal de su auto contra un camión.
Una camioneta volcó esta mañana sobre la ruta nacional 7 en la zona de Picheuta, en Alta Montaña, y su conductor de nacionalidad chilena salvó su vida gracias al airbag.
El siniestro ocurrió a las 7 de la mañana de este martes, cuando el vehículo era conducido por un ciudadano extranjero de 69 años, quien fue asistido en el lugar por personal de la Patrulla de Rescate de la Policía.
El chileno se encontraba en buen estado general y permanecía a la espera de la ambulancia para una evaluación médica, indicaron desde Gendarmería Nacional. Luego se constató que el conductor sentía "molestias en el pecho" a raíz de la activación del airbag, que le permitió salvar su vida.
El tránsito se encuentra habilitado, pero se recomienda circular con extrema precaución.
El vuelco de la camioneta en Picheuta es el segundo incidente en la ruta nacional 7 en menos de 24 horas.
El lunes por la tarde, a las 19.15, un auto Renault Clio con tres personas a bordo chocó de manera frontal contra un camión Volvo a la altura del kilómetro 1.085, en la zona de Luján.
El conductor del rodado menor, identificado como Santiago Corvalán, murió en el lugar. En tanto, una mujer, que viajaba como acompañante, fue trasladada con "politraumatismos moderados a graves" al hospital Central. Una niña de 13 años también sufrió graves heridas y fue llevada al hospital Notti.
Por su parte, el camionero tiene 27 años y salió ileso, informaron fuentes policiales.
El choque derivó en un corte de tránsito y un bypass en el marco de una jornada con intensa circulación en Alta Montaña por el lunes feriado, entre los viajes de quienes se acercaron a las localidades cordilleranas y aquellos que cruzaron a Chile.