25 de noviembre de 2025 - 08:20

Segundo accidente en la ruta 7 en menos de 24 horas: un chileno volcó con su camioneta y lo salvó el airbag

El vuelco ocurrió esta mañana en la zona de Picheuta, entre Uspallata y Punta de Vacas. Anoche falleció un hombre en un choque frontal de su auto contra un camión.

Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

Foto:

Prensa Gendarmería
Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

Foto:

Prensa Gendarmería
Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

Foto:

Prensa Gendarmería
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una camioneta volcó esta mañana sobre la ruta nacional 7 en la zona de Picheuta, en Alta Montaña, y su conductor de nacionalidad chilena salvó su vida gracias al airbag.

Leé además

Chocó de frente una familia argentina en Chile: tres muertos y dos menores heridos

Es mendocina la familia que chocó de frente tras cruzar a Chile: tres muertos y dos menores heridos

Por Redacción Policiales
Un camión y un auto chocaron en alta montaña, con consecuencia fatal.

Trágico incidente vial en la ruta 7: un joven falleció tras el choque entre un camión y un auto

Por Redacción Policiales

El siniestro ocurrió a las 7 de la mañana de este martes, cuando el vehículo era conducido por un ciudadano extranjero de 69 años, quien fue asistido en el lugar por personal de la Patrulla de Rescate de la Policía.

Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta
Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

El chileno se encontraba en buen estado general y permanecía a la espera de la ambulancia para una evaluación médica, indicaron desde Gendarmería Nacional. Luego se constató que el conductor sentía "molestias en el pecho" a raíz de la activación del airbag, que le permitió salvar su vida.

El tránsito se encuentra habilitado, pero se recomienda circular con extrema precaución.

Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta
Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

Ruta 7: segundo incidente vial en la montaña en menos de 24 horas

El vuelco de la camioneta en Picheuta es el segundo incidente en la ruta nacional 7 en menos de 24 horas.

El lunes por la tarde, a las 19.15, un auto Renault Clio con tres personas a bordo chocó de manera frontal contra un camión Volvo a la altura del kilómetro 1.085, en la zona de Luján.

El conductor del rodado menor, identificado como Santiago Corvalán, murió en el lugar. En tanto, una mujer, que viajaba como acompañante, fue trasladada con "politraumatismos moderados a graves" al hospital Central. Una niña de 13 años también sufrió graves heridas y fue llevada al hospital Notti.

Por su parte, el camionero tiene 27 años y salió ileso, informaron fuentes policiales.

El choque derivó en un corte de tránsito y un bypass en el marco de una jornada con intensa circulación en Alta Montaña por el lunes feriado, entre los viajes de quienes se acercaron a las localidades cordilleranas y aquellos que cruzaron a Chile.

Un camión y un auto chocaron en alta montaña con consecuencia fatal.
Un camión y un auto chocaron en alta montaña con consecuencia fatal.

Un camión y un auto chocaron en alta montaña con consecuencia fatal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alta Montaña: sobrepasó un auto y chocó contra un cerro.

Peligro al volante: manejaba alcoholizado en alta montaña, sobrepasó un auto y chocó contra un cerro

Por Redacción Policiales
Se incendiaron un camión y las 83 motos que transportaba por la ruta 7: pérdidas totales

Se incendiaron un camión y las 83 motos que transportaba por la ruta 7: pérdidas totales

Por Redacción Policiales
Filas y demoras en el paso Cristo Redentor.

Colapso en el Paso Cristo Redentor: un accidente generó 4 km de fila y fuertes demoras

Por Redacción Policiales
Conductor ebrio fue detenido en Luján de Cuyo

Conductor ebrio fue detenido en la Ruta 7: manejaba con más de dos gramos de alcohol en sangre

Por Redacción Policiales