Segundo accidente en la ruta 7 en menos de 24 horas: un chileno volcó con su camioneta y lo salvó el airbag

El vuelco ocurrió esta mañana en la zona de Picheuta, entre Uspallata y Punta de Vacas. Anoche falleció un hombre en un choque frontal de su auto contra un camión.

Una camioneta volcó esta mañana sobre la ruta nacional 7 en la zona de Picheuta, en Alta Montaña, y su conductor de nacionalidad chilena salvó su vida gracias al airbag.

El siniestro ocurrió a las 7 de la mañana de este martes, cuando el vehículo era conducido por un ciudadano extranjero de 69 años, quien fue asistido en el lugar por personal de la Patrulla de Rescate de la Policía.

El chileno se encontraba en buen estado general y permanecía a la espera de la ambulancia para una evaluación médica, indicaron desde Gendarmería Nacional. Luego se constató que el conductor sentía "molestias en el pecho" a raíz de la activación del airbag, que le permitió salvar su vida.

El tránsito se encuentra habilitado, pero se recomienda circular con extrema precaución.

Ruta 7: segundo incidente vial en la montaña en menos de 24 horas El vuelco de la camioneta en Picheuta es el segundo incidente en la ruta nacional 7 en menos de 24 horas.