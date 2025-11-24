Trágico incidente vial en la ruta 7: un joven falleció tras el choque entre un camión y un auto

Ocurrió en Luján de Cuyo, cerca de Agua de las Avispas. La Policía trabaja en rescatar a otra persona que se encontraba atrapada en el rodado menor.

Un camión y un auto chocaron en alta montaña con consecuencia fatal.

Un accidente se produjo en la ruta 7, a la altura del km 1085, en Luján de Cuyo. Este lunes, a las 19, un camión y un automóvil protagonizaron un fuerte choque.

Tras el fuerte impacto, el joven de 25 años que manejaba un Renault Clio perdió la vida. Uno de sus acompañantes quedó atrapado en el interior rodado y la Policía trabaja en su rescate. Se trataría de 3 ocupantes en el auto; la Policía continúa trabajando.

El joven fue identificado como Santiago Corvalán. Sus acompañantes eran S. A. (Mujer - politraumatismos moderados a graves llevada al Hospital Central) y una niña de 13 años (politraumatismos moderados a graves - Hospital Notti).

Según informaron las autoridades, el Renault circulaba con dirección al este (Mendoza), mientras que el camión Volvo se dirigía hacia el oeste (Chile). Cabe mencionar que se le realizó el dosaje de alcohol al camionero dando como resultado 0.0. Además, su vehículo posee patente de Brasil.