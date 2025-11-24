Llevaba a su perro al veterinario, chocó con otro auto y murió la mascota: dos heridos

El siniestro ocurrió en la esquina de Chile e Higuerita, en Guaymallén.

Guaymallén registró esta mañana un accidente de tránsito en la intersección de Calle Chile e Higuerita, que dejó a ambos conductores con politraumatismo moderados.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:15, cuando un Volkswagen Gol, conducido por N. A., circulaba por Calle Chile al este, mientras que un Ford Fiesta, guiado por G. F., transitaba por Calle Higuerita al norte. En la intersección, ambos vehículos colisionaron, resultando los conductores lesionados, confirmaron fuentes policiales.

La conductora del Gol fue trasladada a la Clínica Santa Clara, mientras que el conductor del Ford Fiesta fue internado en el Hospital Lagomaggiore. Según fuentes oficiales, ambos presentan politraumatismo de carácter moderado.

Según confirmó el periodista de radio Nihuil Matias Pascualetti, la conductora del Gol llevaba a su perro al veterinario. Desafortunadamente, el animal murió tras el accidente.