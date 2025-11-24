Fuerte accidente en la Ruta 86: una camioneta se cruzó de carril y chocó de frente

Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes en la Ruta 86, en dirección hacia Tupungato, a pocos metros de la subida a Los Cerillos y frente a la zona de Lomas del Malbec. Según las primeras informaciones, el siniestro fue protagonizado por una Peugeot Partner domino GYE-913.
De acuerdo con los datos aportados, la camioneta blanca se habría cruzado de carril, impactando de frente contra otro vehículo. El conductor -un hombre no identificado- no presentaría lesiones de gravedad, aunque igualmente fue asistido en el lugar.
Personal policial perteneciente a la jurisdicción de Ugarteche, Luján de Cuyo, trabajó en la zona para ordenar el tránsito, que quedó reducido mientras se realizaban pericias y se retiraron los vehículos involucrados.