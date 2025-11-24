Fuerte accidente en la Ruta 86: una camioneta se cruzó de carril y chocó de frente

El conductor no presenta lesiones de gravedad. La Policía de Ugarteche, Luján de Cuyo, asistió al lugar del accidente de tránsito.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes en la Ruta 86, en dirección hacia Tupungato, a pocos metros de la subida a Los Cerillos y frente a la zona de Lomas del Malbec. Según las primeras informaciones, el siniestro fue protagonizado por una Peugeot Partner domino GYE-913.

De acuerdo con los datos aportados, la camioneta blanca se habría cruzado de carril, impactando de frente contra otro vehículo. El conductor -un hombre no identificado- no presentaría lesiones de gravedad, aunque igualmente fue asistido en el lugar.

Personal policial perteneciente a la jurisdicción de Ugarteche, Luján de Cuyo, trabajó en la zona para ordenar el tránsito, que quedó reducido mientras se realizaban pericias y se retiraron los vehículos involucrados.