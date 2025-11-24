Una joven de 26 años y un hombre de 38, dos conductores ebrios que sorprendieron con sus dosajes

Luján de Cuyo registró en pocas horas dos episodios vinculados a la conducción bajo los efectos del alcohol. En ambos casos intervino personal policial, tránsito municipal y el Servicio de Emergencias Coordinado.

A las 20:15 , la Policía aprehendió a M. V., de 38 años , durante un control vial realizado en Ruta 40 y Ruta 17 .

El procedimiento se llevó a cabo entre personal policial y tránsito municipal, quienes detuvieron la marcha de un Peugeot 206 .

Al realizarle el test de alcoholemia al conductor, el dosaje arrojó 2.70 gramos de alcohol en sangre , más de cinco veces el máximo permitido por ley. El hombre quedó aprehendido y el vehículo fue retenido.

En la madrugada, a las 02:25 , un llamado al 911 alertó sobre un accidente en la intersección de San Martín y Boedo , también en Luján.

Al llegar, la Policía constató una colisión entre un Volkswagen Gol, conducido por A. P., de 35 años, y un Renault, guiado por M. S., de 26 años. La mecánica del siniestro aún no fue determinada.

Médicos del SEC asistieron al conductor del Gol, quien sufrió politraumatismo leves.

Tránsito municipal realizó los test de alcoholemia:

A. P. (conductor del Gol): 0.00 g/L

M. S. (conductora del Renault): 2.76 g/L

La joven quedó supeditada a la causa y su vehículo fue secuestrado.