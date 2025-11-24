Intentaron robar el dinero y destruyeron dos cajeros automáticos de un banco en Ciudad

Esta madrugada, un ataque vandálico afectó los cajeros automáticos del Banco Comafi, ubicado en Calle España 1121, en la Ciudad.
El hecho se registró alrededor de las 05:10, cuando un hombre llamó al 911 para alertar sobre daños en los cajeros del lugar. Personal policial se trasladó inmediatamente al banco y constató que autores desconocidos habían ocasionado daños en la estructura externa de uno de los cajeros, incluyendo la apertura de la tapa superior. En un segundo cajero se observó la destrucción de la cartelería externa inferior.
Los ladrones no lograron llevarse nada de dinero. Además, no se reportaron detenidos hasta el momento. Interviene la Oficina Fiscal, que investiga a los responsables del hecho.