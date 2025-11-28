Primer rescate de la temporada en el Aconcagua: hubo una evacuación de emergencia tras un accidente

Un campamentero sufrió un traumatismo toráxico abdominal en Plaza Argentina al ser aplastado y despedido por un domo debido a una ráfaga.

La temporada 2025/26 del Parque Provincial Aconcagua, que inició hace pocas semanas con el armado de las empresas prestadoras de servicios, registró este viernes su primer evacuado. Se trata de un campamentero que sufrió un traumatismo toráxico abdominal y debió ser trasladado de emergencia en helicóptero desde Plaza Argentina.

El incidente ocurrió durante la tarde del viernes. Una de las empresas de servicios estaba montando un domo en Plaza Argentina cuando una fuerte ráfaga de viento aplastó la estructura. El domo atrapó a uno de los integrantes del personal en su interior y luego lo despidió, cayendo a varios metros de distancia.

Tras el suceso, se activó una respuesta coordinada por parte de los Guardaparques. El Servicio Médico del Parque Aconcagua (X Medicine) se hizo presente en el lugar para asistir rápidamente al campamentero.

Luego de los primeros controles médicos, el individuo fue evacuado mediante el Servicio de Helicópteros de Aconcagua (Helicopters) desde Plaza Argentina hasta Horcones. En Horcones, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindó asistencia y procedió al traslado inmediato a Mendoza, con el objetivo de evaluar posibles daños internos.

Iván Funes Pinter, el director de Áreas Protegidas, destacó la eficiencia de la operación: “Una vez más el personal del Parque Provincial Aconcagua demuestra que está altamente capacitado para actuar ante situaciones de emergencia”.

Finalmente, se informó que la empresa prestadora de servicios involucrada en el accidente se hizo cargo de los costos de la evacuación aérea.