Volcó un camión con ganado y los animales generaron caos en la Ruta 7

El hecho se registró durante esta tarde cerca de Las Catitas y ocasionó un amplio operativo policial en la Ruta 7.

Un inesperado accidente provocó caos en la Ruta 7 a la altura de Santa Rosa, luego de que un camión que transportaba ganado impactó contra otro camión y terminó volcando sobre la calzada, dejando a varios vacunos sueltos en la ruta.

El siniestro se registró alrededor de las 15.30 en la Ruta 7, a la altura de Las Catitas. El hecho ocurrió cuando el camión que trasladaba ganado impactó desde atrás a otro transporte de carga que circulaba delante.

El impacto provocó el vuelco del camión cargado con animales, dando lugar a una compleja situación en la zona: de los aproximadamente 65 vacunos transportados, cinco murieron, unos 20 quedaron atrapados entre los restos del vehículo y el resto escapó hacia la ruta, generando riesgo para los automovilistas que circulaban por la zona.

Personal policial y efectivos de la división Rural trabajaron intensamente para controlar el tránsito, reunir a los animales dispersos y trasladarlos a un campo cercano.

El conductor del camión que transportaba la hacienda fue trasladado a un centro asistencial, donde se le diagnosticaron politraumatismos y quedó en observación.