Manejaba borracho y con una pierna enyesada, chocó tres autos y lo inhabilitaron para volver a conducir

Ocurrió en pleno barrio porteño de Palermo. Tras la colisión, el hombre se negó a bajarse del vehículo cuando llegó la Policía.

Un hombre alcoholizado cocho y tenía una de sus dos piernas enyesadas.

Este viernes se dio a conocer la noticia de un grave incidente vial ocurrido en el barrio porteño de Palermo, ocasionado por la imprudencia de un conductor. El hombre manejaba alcoholizado y con una de sus piernas enyesadas, chocó y le inhabilitaron su licencia de conducir.

Tras el choque, personal de Tránsito acudió a la intersección de las calles Cabrera y Godoy Cruz para regular la circulación de los vehículos. A raíz de un llamado al 911, también acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 14A y le pidieron al hombre que bajara del vehículo. Fue entonces que el conductor se negó a descender.

Embed Choque múltiple en Palermo: el conductor tenía 1,5 de alcohol en sangre y accedió a hacerse el test tras dos horas de negociación y la llegada de un perito.



Informate con @HoracioCabak en #BuenDíaNación por LN+ pic.twitter.com/vnNOX0jo1S — La Nación Más (@lanacionmas) November 28, 2025 Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el caso se hizo público cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó el resultado positivo del test de alcoholemia del conductor de 47 años e inició el proceso administrativo para que sea suspendido por la jurisdicción que le emitió la licencia.

El control arrojó 1,5 gramos por litro de sangre, es decir, tres veces más que el límite permitido para el conductor particular (0,5 g/l). El narcotest, dio negativo.

La ANSV actuó de oficio y solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del hombre, quien chocó contra tres vehículos en el barrio porteño de Palermo, mientras manejaba alcoholizado y con una pierna enyesada. Según fuentes policiales, primero impactó contra un Renault Sandero y un Toyota Corolla que estaban estacionados y sin ocupantes. Luego se encerró en su Ford Fiesta.

Ahora, el conductor deberá ser notificado de la sanción y, para quedar habilitado nuevamente, tendrá que realizar y aprobar los exámenes psicofísicos correspondientes que validen su aptitud para manejar.