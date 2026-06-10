Sobrestock, menor demanda y nuevos modelos: los factores que estabilizan el precio de los autos

La Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) tuvo su convención anual de Cuyo en el hotel Hilton de Mendoza. Bajo el lema “Anticiparse para competir: el nuevo negocio automotor” , la convención estuvo orientada a brindar herramientas de capacitación, información y análisis para fortalecer la competitividad de las empresas del sector frente a los cambios que atraviesa la industria.

Con talleres, workshops y charlas magistrales, los referentes de la región se dieron cita para analizar el mercado, la situación impositiva y las expectativas hacia adelante. El encuentro cerró al mediodía con una charla magistral entre el economista Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo de Argentina y socio fundador de Abeceb el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

Luego de un 2025 con ventas que “volaron”, este 2026 viene más planchado y ya se anticipa que podría venderse menor cantidad de unidades. En el juego no solo entra la baja generalizada del poder adquisitivo sino también un fuerte cambio en la oferta, que ha incidido en cierto impasse por parte de los compradores. El presidente de ACARA, Sebastián Beato , confirmó que mayo fue un mes bisagra en el que se registró una caída en las ventas. “Estamos en una suerte de tormenta en la que el mercado evalúa dónde está y por dónde va a salir”, definió el referente.

En este marco, el presidente de ACARA a nivel provincial, Carlos Martín , expresó que en estos cinco meses la caída interanual nacional está en el orden del 10% y en Mendoza la caída ronda el 3%. “Esto quiere decir que la situación es muy similar a la que vivimos el año pasado. Si bien es un mercado de oferta, se está estabilizando”, subrayó el referente local en Mendoza.

La gran variedad de novedades, marcas y modelos nuevos (muchos importados) así como la llegada de los autos híbridos y eléctricos han “invadido” a los consumidores que ante los cambios han preferido esperar antes de comprar. “Estamos en un período en el que el mercado está pensante”, comentó Beato para quien en junio debería comenzar a levantar la venta de la mano de una esperada baja en las tasas de financiación.

Aunque los bancos han comenzado a ofrecer ofertas o presentar propuestas de créditos para compra de autos, lo cierto es que la tasa todavía ronda entre el 28% y el 35%. Aunque se trata de un porcentaje similar a la inflación esperada, el costo todavía es alto en un contexto de lo que los concesionarios llaman “sábana corta”. Con salarios que no aumentan y ventas que no se concretan, para las empresas es difícil otorgar incrementos.

En la actualidad, la mayor cantidad de ventas que se concretan vienen de la mano de las ofertas que hacen desde las terminales. Esto debido a que hay casi tres meses de sobrestock en muchas marcas y es necesario hacer circular la mercadería. Aunque esto es bueno para los clientes porque las financiaciones son a tasas muy bajas y hasta cero, no lo es tanto para las concesionarias que pierden márgenes de rentabilidad y, en algunos casos, hasta prefieren ir a pérdida con tal de no pagar intereses.

Esto impacta en el precio de los autos que, si bien no han bajado, desde hace unos meses se mantienen estables debido a la mayor competencia y oferta. Esto, sumó Beato, favorece a los planes de ahorro que han vuelto a sumar adherentes debido a que la cuota solo se mueve si el precio del auto aumenta. “Son una buena oportunidad para poder adquirir un auto a futuro”, sintetizó el empresario.

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En línea, Martín destacó que este va a ser un año de oferta y que el sobrestock en todas las terminales es una muy buena oportunidad para los compradores que pueden acceder con financiaciones convenientes. Con respecto al “boom” de autos híbridos o eléctricos los especialistas expresaron que por ahora son una porción muy chica del mercado y que se van más porque hasta hace dos años prácticamente no existían. “La modalidad electrificada crece en todo el mundo, pero cada uno la va a adoptar en función de sus necesidades y de las distancias que recorra”, comentó Beato.

La carga impositiva y contexto macro

Con respecto al panorama económico, el economista Dante Sica, expresó que la economía argentina está en transición hacia mayor equilibrio macroeconómico, integración internacional y competencia. Hay sectores dinámicos y otros rezagados que deben reconvertirse. El profesional agregó que se espera baja de inflación, recuperación de ingresos reales y crédito hacia fin de año.

El profesional admitió que persisten los desafíos en empleo formal y recapacitación laboral, con servicios como principal generador de empleo y mayor flexibilidad laboral. Más allá de todo, tanto el economista como los empresarios hicieron hincapié en la importancia de reducir el alto costo impositivo que limita a muchas actividades. “La Nación ha hecho los deberes y son pocas las provincias que la han seguido”, expresó Sica en relación a la baja de impuestos.

Mendoza se encuentra entre ellas, más allá del peso que aún tiene Ingresos Brutos. Durante la jornada, los referentes de los concesionarios recordaron que en la convención de 2024 realizada en Mendoza, Cornejo prometió una baja progresiva del impuesto a los sellos hasta el fin de su mandato. “Siempre lo tomamos como punta de lanza para pedir en otras provincias que se imite este ejemplo”, desatacó Beato.

Tanto él como Carlos Martín recordaron que Mendoza también implementó una reducción de las patentes lo que es un incentivo a la hora de comprar un auto cuando uno se pregunta por su mantenimiento. En este sentido, el gobernador resalto que la patente de Mendoza es la más baja del país y que hoy desde varias provincias vecinas quieren venir a patentar a la provincia porque es más barato. En este marco, Cornejo remarcó que Mendoza inició ese camino varios años antes que el resto del país con políticas de equilibrio fiscal, reducción del gasto público y alivio de la carga impositiva.