25 de noviembre de 2025 - 11:38

Tragedia en la montaña: mejoran la niña y la mujer que sobrevivieron al choque de frente con un camión

Una mujer y una chica de 13 años sobrevivieron al trágico choque en la montaña y siguen internadas. El conductor murió tras chocar de frente contra un camión.

Un camión y un auto chocaron en alta montaña con consecuencia fatal.

Un camión y un auto chocaron en alta montaña con consecuencia fatal.

Foto:

Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Leé además

Víctor Venturín (65) y su esposa Mónica Torres (64) murieron en un choque en la Autopista Los Andes en San Felipe (Chile)

Identificaron a la pareja mendocina que murió en el choque frontal en Chile: sus nietos sufrieron graves heridas

Por Redacción Policiales
Fuerte accidente en la Ruta 86, Luján.

Fuerte accidente en la Ruta 86: una camioneta se cruzó de carril y chocó de frente

Por Redacción Policiales

El conductor del Renault Clio, identificado como Santiago Corvalán (25), falleció en el acto y como consecuencia del violento choque en la ruta 7 a la altura del kilómetro 1.085.

Ocurrió a la altura de Agua de las Avispas - Foto Google Maps
El accidente ocurrió en la montaña, sobre ruta 7 y a la altura de Agua de las Avispas - Foto Google Maps

El accidente ocurrió en la montaña, sobre ruta 7 y a la altura de Agua de las Avispas - Foto Google Maps

Así se encuentran las sobrevivientes del trágico accidente en la montaña

Una de las sobrevivientes es una adolescente de 13 años y quien viajaba en la parte trasera del auto. Según confirmaron desde el Hospital Notti a primera hora de este martes, la niña permanece internada en sala común del hospital pediátrico y sigue en observación. Además, permanece estable.

En tanto, la otra víctima -una mujer mayor de edad, identificada con las iniciales S. A. y quien viajaba en el asiento del acompañante en el Clio- permanece internada en el Central.

Siguen internados los cuatro sobrevivientes del trágico accidente en Agua de las Avispas
La niña de 13 años está estable en el Notti.

La niña de 13 años está estable en el Notti.

Los detalles del violento choque camino a Chile

El Renault Clio conducido pot Corvalán -y donde viajaban la niña y la otra mujer- circulaba por ruta 7 a la altura de Agua de las Avispas, regresando a la Ciudad de Mendoza. A la altura del kilómetro 1.085 de la carretera nacional -y por razones que aún se investigan-, el auto y un camión Volvo con semi remolque (que se diría a Chile) chocaron violentamente de frente.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 18:40 del lunes 24 de noviembre y derivó en todo un operativo y despliegue complejo para rescatar a los ocupantes del auto (quienes permanecieron dentro del Clio). Además, hubo cortes de tránsito en esta transitada zona de la ruta.

Como consecuencia del violento choque, el conductor (Corvalán) falleció en el acto, mientras que la acompañante -mujer que hoy permanece en el Hospital Central- quedó atrapada entre los hierros. Los rescatistas debieron retirar del interior del auto compactado a ambos adultos, y también a la adolescente de 13 años, quien permanecía en la parte de atrás a la espera de asistencia.

Esta mañana personal de la Unidad Investigativa de la Policía de Mendoza realizó al menos 14 allanamientos en distintas viviendas y comercios del centro sanrafaelino. Imagen ilustrativa
Tragedia en la montaña: mejoran la niña y la mujer que sobrevivieron al choque de frente con un camión

Tragedia en la montaña: mejoran la niña y la mujer que sobrevivieron al choque de frente con un camión

Al conductor del camión se le realizó un test de alcoholemia, dando como resultado 0 (es decir, no había bebido alcohol).

Además, durante la tarde y noche de ayer, se dispusieron desvíos para vehículos en distintos puntos de las rutas 7, 84 y 82 para ordenar el tránsito y trabajar en la zona.

Pasadas las 22.30 de anoche, desde Gendarmería informaron que se había liberado tránsito y que solo quedaba el camión en el lugar del siniestro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vuelco de camioneta con patente chilena sobre la ruta nacional 7, en la zona de Picheuta

Segundo accidente en la ruta 7 en menos de 24 horas: un chileno volcó con su camioneta y lo salvó el airbag

Por Redacción Policiales
El día en que un burro causó un espectacular accidente en la montaña y un tren quedó colgando hacia el vacío

El día en que un burro causó un espectacular accidente en la montaña y un tren quedó colgando hacia el vacío

Por Ignacio de la Rosa
 Un barrio privado que combina naturaleza, deporte y una importante inversión.

Así será el barrio privado que redefine la vida en la montaña mendocina

Por Matías Carretero
Tragedia en Ruta 2 tras el vuelco de un colectivo.

Volcó un micro en Ruta 2 rumbo a un acto de Kicillof y murieron dos personas: cuál es principal la hipótesis

Por Redacción Policiales