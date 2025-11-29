29 de noviembre de 2025 - 10:18

Forzó la entrada de una concesionaria, se robó una moto y lo arrestaron tras una persecución

Ocurrió esta madrugada en Godoy Cruz. La detección del delincuente se dio gracias al sistema CEO.

La moto que se robó el delincuente. Tras la persecución intentó huir a pie.

La moto que se robó el delincuente. Tras la persecución intentó huir a pie. 

Los Andes | Redacción Policiales
Un hombre fue detenido en la madrugada de este sábado luego de robar una moto de una concesionaria de Godoy Cruz, tras un operativo coordinado entre el Sistema de Videovigilancia del CEO y el patrullaje preventivo de la Policía.

El hecho ocurrió cerca de las 4.05, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un robo en la concesionaria Ozamis Autos, ubicada en San Martín Sur 1123. Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en la cerradura de la puerta vidriada y el faltante de una motocicleta Betamotor blanca y roja, propiedad de la víctima, M. C., de 50 años.

Monitoreo, persecución y captura

Con el alerta activado, operadores del CEO revisaron las cámaras de la zona y detectaron a los sospechosos circulando en una moto por calle Benegas, por lo que dieron aviso a las movilidades de la Unidad de Acción Preventiva (UAP).

Los policías comenzaron un patrullaje y, minutos después, dieron con uno de los involucrados a bordo del rodado sustraído. Al notar la presencia policial, el sujeto escapó hacia un descampado, donde arrojó la moto e intentó continuar la huida a pie.

Finalmente, fue aprehendido en la intersección de Dique Las Tunas y Draghi, y la motocicleta robada fue recuperada.

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

