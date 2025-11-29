Conducía alcoholizado, se cruzó de carril y provocó un fuerte choque frontal en San Carlos

El violento accidente tuvo lugar en la mañana de este sábado sobre la Ruta 40. El conductor ebrio fue aprehendido y expuesto a una multa millonaria.

Un violento accidente protagonizado por un conductor alcoholizado casi termina en tragedia, luego de que este se cruzó de carril e impactó de frente contra otro vehículo en el departamento de San Carlos.

El siniestro ocurrió horas de la mañana de este sábado sobre la Ruta 40 y la calle Derinovsky. El hecho involucró a dos vehículos: una camioneta Toyota Hilux, que circulaba de sur a norte, y un automóvil Chevrolet Corsa.

La colisión se produjo cuando el conductor del Corsa se cruzó de carril y terminó impactando la camioneta. Ambos vehículos terminaron obstaculizando la calzada.

El conductor del Corsa, identificado como J.A.V.B., un joven de 35 años, fue sometido a las pruebas de dosaje de alcohol por parte de los efectivos. Los datos confirmaron que el hombre se encontraba "totalmente alcoholizado", registrando 1.19 g/l de alcohol en sangre, una medida por encima de lo permitido.

Debido a su responsabilidad en el choque y a su estado de ebriedad, el hombre quedó aprehendido. Además, será juzgado por el Código Contravencional de Mendoza, lo que podría implicar el pago de una multa de millones de pesos.