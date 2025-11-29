Conducía alcoholizado, se cruzó de carril y provocó un fuerte choque frontal en San Carlos

Un violento accidente protagonizado por un conductor alcoholizado casi termina en tragedia, luego de que este se cruzó de carril e impactó de frente contra otro vehículo en el departamento de San Carlos.
El violento accidente tuvo lugar en la mañana de este sábado sobre la Ruta 40. El conductor ebrio fue aprehendido y expuesto a una multa millonaria.
Un violento accidente protagonizado por un conductor alcoholizado casi termina en tragedia, luego de que este se cruzó de carril e impactó de frente contra otro vehículo en el departamento de San Carlos.
El siniestro ocurrió horas de la mañana de este sábado sobre la Ruta 40 y la calle Derinovsky. El hecho involucró a dos vehículos: una camioneta Toyota Hilux, que circulaba de sur a norte, y un automóvil Chevrolet Corsa.
La colisión se produjo cuando el conductor del Corsa se cruzó de carril y terminó impactando la camioneta. Ambos vehículos terminaron obstaculizando la calzada.
El conductor del Corsa, identificado como J.A.V.B., un joven de 35 años, fue sometido a las pruebas de dosaje de alcohol por parte de los efectivos. Los datos confirmaron que el hombre se encontraba "totalmente alcoholizado", registrando 1.19 g/l de alcohol en sangre, una medida por encima de lo permitido.
Debido a su responsabilidad en el choque y a su estado de ebriedad, el hombre quedó aprehendido. Además, será juzgado por el Código Contravencional de Mendoza, lo que podría implicar el pago de una multa de millones de pesos.
En la camioneta Hilux viajaban dos personas: el conductor, A.Q.S.M. y su acompañante, una mujer oriunda de Tupungato, quienes no resultaron con heridas.
En el lugar del suceso trabajaron personal de la Comisaría 18 y de la UEP San Carlos.