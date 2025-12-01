Polémica en Irán: una feria tecnológica presentó robots... que eran actores disfrazados

La Kish Inox Tech Expo 2025, una de las ferias tecnológicas más destacadas de Irán, quedó envuelta en una ola de críticas. El caso salió a la luz tras viralizarse videos donde se exhibían dos supuestos “robots humanoides avanzados” que, en realidad, eran actores disfrazados.
El evento ponía el foco en dispositivos de última generación, como gafas de realidad virtual, asistentes digitales y equipos inteligentes. Sin embargo, la presentación que más llamó la atención fue la de dos personas caracterizadas con mamelucos estampados con código binario, gafas semitransparentes y movimientos rígidos.
A través de un guion prearmado, ambos se presentaban como “una colección de datos que trabajan juntos en un código de datos compartido”. Además aseguraban poder realizar tareas vinculadas con la inteligencia artificial.
Portales de Oriente Medio informaron que los intérpretes, un hombre y una mujer, se movían y hablaban de forma robótica, aunque rápidamente quedó en evidencia que no se trataba de máquinas reales. La gestualidad, el guion recitado y la puesta en escena despertaron dudas inmediatas entre los asistentes, que luego se multiplicaron en redes sociales.
El episodio no solo generó cuestionamientos sobre la organización y los criterios de presentación, sino que también motivó un aluvión de bromas. En distintas plataformas, usuarios ironizaron sobre el fallido intento de exhibir falsos humanoides.
“Los científicos y la inteligencia artificial se quedaron paralizados por la sorpresa”, publicó uno. Otros se sumaron con comentarios como “¿Dónde está el botón de reset?” o “¿Cuánto cuestan? ¿Y la batería cuánto dura después de una sola carga?”. La performance terminó convertida en uno de los virales tecnológicos de la semana, dejando a la feria en el centro de un debate inesperado.