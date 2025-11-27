Insólito: empleados y clientes de una farmacia quedaron paralizados ante una inesperada visita

El animal era perseguido por un perro pastor, que supuestamente lo guiaba. Los testigos no podían creer lo que veían. Finalmente, no se registró ninguna escena de peligro.

En lo que debía ser una mañana normal, los empleados de una farmacia de Barcelona, España, vivieron momentos de tensión tras una escena inesperada. Una cabra atravesó la puerta del local guiada por un perro y dejó sin reacción alguna, por unos segundos, a quienes estaban dentro, incluidos clientes.

Según lo publicado por La Vanguardia, el animal había ingresado al establecimiento huyendo de un perro pastor que lo perseguía, tal como se observa en el video difundido por el medio español. El perro la siguió hasta el interior y caminó detrás de ella durante algunos instantes.

Ante la tensión, hubo personas que incluso se refugiaron sobre el mostrador para evitar un posible movimiento brusco de la cabra. Finalmente, un vecino intervino y logró sacarla utilizando una escoba, hasta sujetarla por los cuernos para calmar la situación.

Embed - Una cabra se cuela en una farmacia de Canet de Mar Reacción en las redes sociales Minutos más tarde, llegó la Policía Local junto al pastor del animal, quien aseguró que la cabra era tranquila y no representaba ningún peligro para nadie. El susto terminó convirtiéndose en un momento que varios registraron con sus celulares y luego compartieron en redes sociales, en donde se volvió viral.

El video publicado muestra también como la cabra corre por la vía pública, asustando a las personas que caminaban por la zona. Finalmente, fue atrapada y no se registraron heridos por la situación. Tras la viralización del material, los usuarios crearon un mini debate, donde algunos apuntaron contra el perro.

Sin embargo, la mayoría salió a defender al choco y le quitaron toda responsabilidad. “Para los que critican al perro, él solo estaba haciendo su trabajo”, escribió un usuario enojado por los comentarios.